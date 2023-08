Nasce la ASD SCICLI. Il nuovo progetto sportivo annunciato dai vertici della Asd Scicli Bruffalori

Rilancio del calcio giovanile a Scicli con lo sguardo rivolto alla crescita e man mano andare verso la scalata alle categorie maggiori. Il tutto con l’arrivo all’interno della società sportiva di nuovi dirigenti competenti e lungimiranti oltre che di tecnici vecchi e nuovi di cui è nota la grande esperienza.

Il proposito è raggiungere con allievi e giovanissimi, in un periodo ragionevole di tempo, le categorie più prestigiose del panorama calcistico giovanile regionale.

Si parte con l’iscrizione alla categoria juniores e con la formazione di una squadra che parteciperà al campionato di Terza categoria. “Traguardi che la città di Scicli merita dopo anni di difficoltà – viene sottolineato nell’annuncio della nuova società sportiva di calcio – l’obiettivo è quello di completare ed accompagnare il percorso dei ragazzi in una categoria juniores e soprattutto in una prima squadra cittadina che ne possa finalmente esaltare il collettivo. Saremo i primi a favorire l’accesso dei nostri ragazzi in categorie importanti, ma saremo altrettanto scrupolosi e attenti nel coltivare ed esaltare la loro crescita calcistica nella nostra società, all’interno di una prima squadra che giochi un calcio piacevole e moderno. Siamo sicuri che sarà l’inizio di uno splendido viaggio affascinante e soprattutto duraturo, all’insegna del rispetto. Saremo educatori prima di ogni altra cosa del sociale, avremo cura nel nostro piccolo di non lasciare indietro nessuno del glorioso passato e vestiremo i tanto amati colori cremisi nei fasti dei celeberrimi tempi trascorsi che verranno rivissuti presso la nostra sede museo in via Francesco Mormino Penna”.