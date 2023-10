Nasce al “Quintino Cataudella” lo sportello orientamento in uscita

E’ stato denominato Sportello Orientamento in uscita ed è stato creato all’interno dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” di Scicli. Sarà operativo a partire dal prossimo 8 novembre. Affidato alla cura della docente Giusy Carnemolla mira a supportare studenti, studentesse e famiglie nel processo di definizione della scelta post diploma attraverso informazioni in merito all’offerta formativa di Università, ITS, Enti del territorio regionale e nazionale.

Ne spiega le le finalità il dirigente scolastico, Enzo Giannone, così da avere chiare le idee su questo nuovo servizio all’interno dell’Istituto di Istruzione superiore di viale dei Fiori.

“Uno sportello siffatto nasce con precisi obiettivi, questo è chiaro – spiega Giannone – l’orientamento è un ambito educativo che rientra nella progettazione dell’Istituto per favorire negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza delle proprie potenzialità e attitudini al fine di raggiungere il successo formativo anche attraverso specifici processi di autovalutazione. Ed ancora per fornire strumenti che illustrino la gamma dell’offerta formativa erogata tramite Università, ITS Academy, istituzioni dell’alta formazione e stage lavorativi, per sviluppare la consapevolezza in funzione delle conoscenze e competenze richieste per l’accesso ai corsi di studio, per promuovere la partecipazione ad Open Day e attività laboratoriali presso università ed enti preposti, per organizzare eventi con docenti, studenti e studentesse espressione dell’offerta formativa universitaria. E non ultimo con la finalità di promuovere incontri con il mondo dell’imprenditoria del territorio”.

Operatività dello sportello.

Il calendario di apertura prevede il mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 11.30 presso la sede dell’ITE, l’indirizzo economico del “Cataudella”, il venerdì dalle 9 alle 10 presso la sede del liceo, nelle stesse giornate presso la sede dell’ITA, indirizzo agrario su richiesta dei docenti tutor.

Lo sportello sarà attivo previa prenotazione tramite segnalazione dei docenti tutor per l’orientamento.