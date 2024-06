Musicultura 2024: vincitrice assoluta la catanese Anna Castiglia. Ottima esibizione per il ragusano Nico Arezzo

La XXXV Edizione di Musicultura Festival, diretta da Ezio Nannipieri, ha visto la vittoria assoluta di Anna Castiglia. La giovane cantautrice siciliana ha conquistato il pubblico con il brano “Ghali”, ottenendo il Premio Banca Macerata di 20.000 euro e il Premio per il miglior testo di 2.000 euro delle Università di Macerata e Camerino. Castiglia ha dedicato la sua vittoria al suo insegnante di storia della musica al Conservatorio, Ernesto Assante, e ha annunciato che donerà parte del premio alle associazioni pro-Palestina.

Anna Castiglia, 25 anni, originaria di Catania, è una studentessa di chitarra classica presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e co-fondatrice del progetto Canta Fino a Dieci, un collettivo di cantautrici femminista che combatte il gender gap nel mondo musicale. A settembre è previsto il lancio del suo primo album.

Eugenio Sournia, con la canzone “Il cielo”, ha ricevuto la Targa della Critica intitolata a Piero Cesanelli, del valore di 3.000 euro, e il Premio PMI per il miglior progetto discografico, del valore di 2.000 euro.

Gli Altri Finalisti

Oltre ad Anna Castiglia ed Eugenio Sournia, gli altri finalisti del Festival erano:

Nico Arezzo di Ragusa con la canzone “Nicareddu”

De.Stradis di Bologna con "Quadri d'autore"

Nyco Ferrari di Milano con "Sono fatto così"

Bianca Frau di Sassari con "Va tutto bene"

Helle di Bologna con "Lisou"

The Snookers di Morbegno con "Guai"

Helle ha ricevuto un premio speciale di 2.000 euro con il brano “Lisou”, assegnato da una giuria di detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona, come parte di un’iniziativa di integrazione culturale promossa dal Garante dei diritti della persona della Regione Marche, Giancarlo Giulianelli.

Serate Finali con Tanti Ospiti

Le serate finali, tenutesi nello splendido scenario dello Sferisterio di Macerata, sono state condotte da Paola Turci e Carolina Di Domenico. Turci, al suo debutto come co-conduttrice, ha regalato al pubblico esibizioni memorabili, tra cui “L’avvelenata” di Guccini. Insieme agli otto finalisti, ha cantato “La casa in riva al mare” di Lucio Dalla.

Ospiti di Rilievo

Durante le serate, numerosi artisti hanno calcato il palco, tra cui Diodato, che ha aperto la prima serata con “Fai rumore”, brano vincitore del Festival di Sanremo 2020, e ha eseguito anche “Che vita meravigliosa” e “La mia terra”.

Il chitarrista polacco Marcin Patrzalek ha impressionato il pubblico con la sua interpretazione dell'”Habanera” dalla Carmen di Bizet, “Kashmir” dei Led Zeppelin e “Toccata e fuga in Re minore” di Bach. Serena Brancale ha presentato in anteprima nazionale il suo singolo “Stu cafè” e ha reinterpretato brani di Tullio De Piscopo e Pino Daniele. Filippo Graziani ha reso omaggio al padre Ivan con una performance emozionante dei suoi brani più noti, tra cui “Lugano addio” e “Pigro”.

Alessandra Campedelli, allenatrice della nazionale di volley femminile dell’Iran e del Pakistan, ha condiviso la sua esperienza di utilizzo dello sport come strumento di trasformazione sociale per migliorare la condizione delle donne.

Conclusione Memorabile

La finalissima ha visto l’esibizione di Nada, che ha incantato il pubblico con brani come “Senza un perché” e “Luna in piena”. Carlotta Proietti ha omaggiato Gabriella Ferri con “Il valzer della toppa”, duettando con Paola Turci in “Tanto pe’ canta’”.

Enzo Avitabile ha chiuso il festival con una performance travolgente, eseguendo brani come “Don salvatò” e “Aizamm na mana”, accompagnato dalle percussioni dei Bottari di Portico. Avitabile ha ricevuto l’Onorificenza per Alti Meriti Artistici dall’Università di Macerata e dall’Università di Camerino.

Riconoscimenti e Media Coverage

Alessandro Bianchi ha portato in scena il personaggio di Lesc Dubrov, mentre la serata è stata trasmessa in diretta su Rai Radio 1, con interventi di Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola. La Rai, main media partner, ha coperto l’evento con dirette e approfondimenti su diversi canali, tra cui Rai 2, TgR, Rainews24, e Rai Italia.

Le serate finali di Musicultura saranno trasmesse su Rai 2 il 15 luglio, con una regia firmata da Duccio Forzano, e verranno diffuse nei cinque continenti da Rai Italia.

