Musica e parole per “Donne in rinascita…” per Melodica sabato 3 settembre

Vera Lizzio ha intrapreso giovanissima lo studio del pianoforte diplomandosi a pieni voti presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania. Ha inoltre conseguito la specializzazione di II livello laureandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Ha ottenuto sempre brillanti affermazioni a numerosi concorsi pianistici e cameristici sia nazionali che internazionali. Svolge intensa attività concertistica sia da solista che in formazione da camera sia in Italia che all’estero. Su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, ha tenuto dei concerti presso l’Auditorium dell’Istituto e l’Auditorium Kauffman e in occasione delle celebrazioni bachiane si è esibita alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Attualmente è docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio Statale “Corelli” di Messina.

La pianista Diana Nocchiero si è diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio Musicale “A. Vivaldi” di Novara; ha studiato e si è perfezionata con Maestri come Adrian Vasilache, Walter Krafft e Mario Delli Ponti. Ha tenuto numerosi concerti come solista, in diverse formazioni cameristiche e ha suonato come solista con molte orchestre tra cui l’Orchestra Nazionale di Malta, London Musical Arts String Orchestra, Orchestre Philarmonique du Nouveau Monde di Montreal, Orchestra “I Maestri” di Londra, I Virtuosi di Praga, Etc Ha tenuto concerti in tutta Europa, U.S.A, Argentina, Uruguay, Giappone, Singapore, Indonesia…) suonando in importanti sale. Suoi concerti sono stati trasmessi da varie radio-televisioni in Italia e all'estero, come la BBC per l’Inghilterra, l’ORF per l’Austra, la RTVE per la Spagna e numerose altre emittenti.

Alessandro Sparacino, attore e regista teatrale modicano, debutta negli anni ’80 con il Gruppo Teatro Emme1, poi con il Teatro del Vicolo, diretti dal padre, Giorgio Sparacino. Dal ’96 sceglie il teatro come professione e da allora lavora con esponenti del teatro italiano, girando l’Italia e i suoi splendidi teatri. L’esperienza si accresce con esperienze diverse, tra cui il doppiaggio, il cinema, il circo. Ma il teatro rimane il suo primo amore. Nel 2003 decide di ristabilirsi in Sicilia e di lavorare in proprio fondando una propria compagnia. Dopo alcuni esperimenti, si arriva alla fondazione della Compagnia Teatrale Iblea, attualmente in opera. Nel corso della sua carriera ha messo in scena, in oltre 500 recite, più di 50 opere, alternando il teatro dialettale con quello in lingua e spaziando dai classici al teatro contemporaneo.

“Melodica-la musica dell'anima – spiega la direttrice artistica Diana Nocchiero – suona le note delle emozioni, e in ogni appuntamento concertistico cerchiamo di trasmettere la nostra passione attraverso il linguaggio universale della musica, proponendo melodie capaci di creare un'atmosfera calda e intima, ma anche vivace e briosa. Questo è il filo conduttore che ha legato fino ad ora gli eventi proposti e che proseguirà negli appuntamenti di Melodica27 che continueranno a colorare l'offerta culturale della città di Ragusa anche nei prossimi mesi, e di cui a breve comunicheremo le date”.

La rassegna musicale ha il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Il ticket di ingresso ha un costo di 5 euro e l'ingresso è gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 334 2652349 o al 349 2993208, o visitare il sito www.melodicaweb.it