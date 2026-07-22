Muore vigile del fuoco mentre combatte un incendio: stroncato da un malore

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SAN CATALDO – Una giornata drammatica sul fronte dell’emergenza incendi in Sicilia si è trasformata in tragedia. Alessandro Marchì, 59 anni, caporeparto dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta, è morto nel pomeriggio di martedì 22 luglio dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo.

Il vigile del fuoco stava operando insieme ai colleghi nel tentativo di contenere le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento, che avevano raggiunto un’area vicina ad alcune abitazioni. La situazione aveva reso necessaria anche l’evacuazione precauzionale di diverse famiglie, mentre le squadre di soccorso erano impegnate a impedire che il rogo si propagasse ulteriormente.

Secondo le prime ricostruzioni, Marchì ha accusato un malore durante l’intervento. I soccorsi sono stati immediati, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. Nello stesso intervento anche un altro vigile del fuoco si è sentito male ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per le cure del caso.

La morte del caporeparto ha profondamente colpito il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e l’intero sistema dei soccorsi, impegnato da giorni a fronteggiare una nuova ondata di incendi che sta interessando diverse aree della Sicilia. Nelle stesse ore, infatti, decine di roghi hanno richiesto interventi in numerose province dell’Isola, mettendo a dura prova uomini e mezzi.

La notizia ha suscitato cordoglio in tutta la Sicilia. Tra i primi messaggi istituzionali è arrivato quello del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del vigile del fuoco, ricordando il sacrificio di chi ogni giorno opera in prima linea per la sicurezza della collettività.

Alessandro Marchì aveva dedicato la propria vita al servizio dello Stato. È morto mentre svolgeva il proprio dovere, impegnato a difendere il territorio e le persone dalla violenza delle fiamme, in una delle giornate più difficili dell’emergenza incendi che sta colpendo la Sicilia. foto di repertorio

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