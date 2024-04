Muore il maestro Giuseppe Leone: a Ragusa sarà lutto cittadino

La scomparsa del maestro Giuseppe Leone, celeberrimo fotografo ragusano, ha lasciato un grandissimo vuoto nel mondo della cultura e dell’arte a Ragusa. I funerali si svolgeranno venerdì 19 aprile alle ore 15.30 nella cattedrale di San Giovanni a Ragusa. La città proclamerà il lutto cittadino.

LE PAROLE DEL SINDACO DI RAGUSA

Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Cassì: “Peppino Leone non è stato solo un fotografo siciliano ma la Sicilia in fotografia. Le sue straordinarie amicizie letterarie, il suo impegno per raccontare luoghi e umanità degli iblei, per valorizzare eccellenze come il Palazzo della Prefettura e al tempo stesso le nostre tradizioni più intime”, scrive Cassì sulla sua pagina social.

In queste ore si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio da parte di tutti gli esponenti politici della provincia di Ragusa.

