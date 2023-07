Movida violenta a Marina di Ragusa: rissa

Nella notte a Marina di Ragusa si è verificata una situazione di tensione, con una rissa tra stranieri (ma pare siano stati coinvolti anche dei ragazzi italiani di fuori provincia) in un’area vicina al porto. Le cause del conflitto non sono ancora state accertate, ma sembra che gli stranieri abbiano iniziato a lanciare bottiglie e a spruzzare qualcosa. La rissa è proseguita vicino al bar Stella con lancio di sedie e danneggiamenti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia di Ragusa con tre volanti e una pattuglia di carabinieri della locale stazione, che hanno cercato di calmare la situazione e ripristinare l’ordine.

È sempre più problematica la movida nel fine settimana a Marina di Ragusa a causa sempre di persone non residenti in città ma provenienti da città limitrofe. Un problema di non poco conto che si verifica a causa dell’ingente presenza di persone a Marina di Ragusa. E c’è chi si organizza da solo. Al porto, ad esempio, è stato attivato un servizio di vigilanza privata aggiuntivo al personale già in servizio.