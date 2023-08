Movida e controlli da Marina a Sampieri

Illeciti amministrativi da parte di alcuni locali della fascia costiera, controlli serrati e perfino 4 stranieri irregolari espulsi. Sono questi i risultati delle forze dell’Ordine in merito alla cosiddetta “movida” in provincia. I controlli, disposti dal Questore, si sono concentrati soprattutto a Marina di Ragusa, Playa Grande, Pozzallo, Scoglitti, Vittoria, Pozzallo, Donnalucata, Sampieri, Santa Croce Camerina, Punta Braccetto, Punta Secca.

Sono stati 8 gli esercizi pubblici controllati.

A Donnalucata, in un locale venivano impiegati 2 operatori non iscritti nell’ apposito albo prefettizio e pertanto nei confronti dei trasgressori sono stati elevati i verbali di illecito amministrativo. Sempre nella frazione di Donnalucata è stato accertato che in un esercizio pubblico non era stato adottato un idoneo sistema di misurazione degli accessi alla struttura. Anche in questo caso, il titolare dell’esercizio è stato sanzionato amministrativamente.

In un locale di Playa Grande – frazione di Scicli, era stato organizzato e pubblicizzato lo svolgimento di una serata danzante in assenza della licenza del Questore. Nei confronti dell’organizzatore dell’evento è stato emesso un provvedimento di diffida all’effettuazione della serata, provvedimento che è stato rispettato.

La Guardia di Finanza ha accertato e sanzionato il titolare di 1 esercizio pubblico di Pozzallo per la mancata emissione dello scontrino fiscale. Sono inoltre state controllate 141 persone e 34 veicoli. A Comiso, il Questore ha disposto l’espulsione di 4 stranieri irregolari e per 3 di questi è stato disposto il trasferimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Trapani, dove gli extracomunitari sono stati trasportati con scorta della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.