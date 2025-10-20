Motyka Modica trionfa alla Coppa Campioni: Giulia Cappello e Samuele Iemmolo campioni d’Italia di ginnastica aerobica

Inizio di stagione straordinario per la Motyka Modica di ginnastica aerobica, che torna da Pomigliano d’Arco con un risultato da incorniciare.

La coppia composta da Giulia Cappello e Samuele Iemmolo, allenata dalla tecnica Mariastella Vittorio, ha conquistato il titolo italiano di categoria JB alla prestigiosa “Coppa Campioni” FGI Gold, confermandosi tra le migliori realtà giovanili del panorama nazionale.

Un successo costruito con passione, rigore e grande spirito di squadra, che proietta Modica ai vertici della ginnastica aerobica italiana.

Titolo italiano e podio individuale

Oltre alla vittoria nella specialità di coppia mista, i due giovani atleti modicani si sono distinti anche nelle gare individuali.

Samuele Iemmolo ha conquistato la medaglia d’argento, laureandosi vice campione d’Italia, mentre Giulia Cappello ha chiuso in decima posizione, dopo una prova di grande eleganza e intensità tecnica.

Risultati che testimoniano l’ottimo livello raggiunto dagli atleti della Motyka Modica, frutto di anni di preparazione costante e di un ambiente sportivo in crescita. Mariastella Vittorio: “Un trampolino per nuovi traguardi”. Soddisfatta la coach Mariastella Vittorio, che commenta con entusiasmo i risultati raggiunti: “Ci aspetta ancora tanto duro lavoro, ma questo è ‘pane per i nostri denti’ e questa è la distanza tra noi e i nostri obiettivi che cercheremo sempre di centrare. Speriamo che, – conclude l’istruttrice della Motyka Modica – questo risultato a livello nazionale, sia il trampolino di lancio per conquistare nuovi traguardi e nuovi riconoscimenti e serva ai compagni di sala di Giulia e Samuele come stimolo per continuare a crescere”.

