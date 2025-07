Motyka Bike School: doppio podio a Racalmuto per i giovani talenti modicani

Continuano a raccogliere risultati e consensi i giovani atleti della Motyka Bike School, protagonisti anche nella quinta prova su strada della Coppa Sicilia, andata in scena oggi a Racalmuto, nel cuore dell’Agrigentino.

Nonostante il caldo torrido e qualche imprevisto, la squadra giallonera allenata da Laura Melilli e Rosario Tagliarini ha saputo farsi valere, portando a casa due podi e diversi piazzamenti importanti che confermano la crescita costante del vivaio modicano anche nella disciplina su strada.

Nella categoria G3M, dopo l’argento conquistato all’esordio stagionale, Nicolò Tagliarini si è nuovamente messo in luce centrando il terzo posto, dimostrando grande costanza e qualità. Ottima anche la prova del compagno di squadra Gabriele Aprile, sesto al debutto su strada, risultato che lascia intravedere un margine di crescita notevole.

Il secondo podio di giornata è arrivato nella categoria G4M, con Dominik Borgese che ha saputo tenere alto il ritmo in una gara molto combattuta, tagliando il traguardo in terza posizione.

Sfortuna invece per Santiago Borgese (G1M), vittima di una caduta rovinosa che lo ha costretto al ritiro. Il giovane atleta, tra i più entusiasti all’avvio, stava conducendo una buona prova, ma l’incidente ha interrotto la sua gara e lasciato un po’ di amarezza nell’ambiente.

«Sono molto soddisfatta dei nostri piccoli atleti – ha commentato la coach Laura Melilli – perché stanno dimostrando non solo talento ma anche determinazione nell’affrontare una disciplina impegnativa come quella su strada. Mi dispiace molto per il piccolo Santiago, che era felice di gareggiare e stava andando bene. Ma ci rialzeremo più forti di prima».

Ora, lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento, previsto per fine agosto a Cassibile, dove i giovani della Motyka Bike School torneranno a dare battaglia, portando con sé entusiasmo, spirito di squadra e voglia di crescere.

© Riproduzione riservata