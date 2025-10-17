Motoraduno a Scicli 2025: adrenalina e tour tra le bellezze barocche

Ad organizzarlo i Moto Club del Sud Est Sicilia e vale quale quinta tappa del Campionato Mototuristico Sicilia 2025. Un’iniziativa itinerante che è passata anche per Marina di Ragusa e che viene dalla collaborazione tra il Moto Club Extreme Riders, il Moto Club I Lupi di Scicli, il Moto Club Ibleo e il Moto Vespa Club Ragusa Touring, riuniti sotto l’egida del Moto Club Sud Est Sicilia. E la via Pirandello, nel centro storico della borgata sciclitana, il luogo dove è stato istituito il quartiere generale del motoraduno. Dopo le gare la premiazione domenica nello spazio esterno della Riviera di Ponente, su viale della Repubblica. Le iscrizioni già a partire da domani alle. Alle 15, poi, partirà il tour guidato alla scoperta delle bellezze di Scicli, città barocca patrimonio UNESCO, celebre anche per essere stata il set della serie televisiva “Il Commissario Montalbano” ispirata agli scritti di Andrea Camilleri.





© Riproduzione riservata