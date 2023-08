Motociclista ferito a Marina, condizioni in miglioramento ma resta in prognosi riservata

In lieve miglioramento ma ancora in prognosi riservata, il trentenne che ha avuto un incidente in moto lo scorso 26 agosto davanti al cimitero di Marina di Ragusa, lungo la strada che da Marina di Ragusa conduce a Santa Croce.

L’INCIDENTE

Un impatto contro una autovettura. Entrambi i mezzi procedevano nello stesso senso di marcia. Il giovane elisoccorso, è entrato al Cannizzaro in codice rosso; è stato trattato al trauma center e ricoverato tuttora nel reparto di Rianimazione.

Ha riportato fratture complesse agli arti inferiori, traumi e ferite lacero contuse sparse, ma fortunatamente indossava il casco, che gli ha probabilmente salvato la vita. Le sue condizioni – pur permanendo riservata la prognosi – sono in lieve miglioramento.