Moto perde controllo e impatta prima contro muro e poi su auto. Giovane modicano in ospedale

Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 19:30 in via Nazionale a Modica, suscitando preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti in transito.

Un giovane, alla guida di una moto, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva, andando a impattare prima contro un muro e successivamente contro un veicolo che sopraggiungeva nel senso opposto. L’urto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane al Pronto Soccorso per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.

La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre carabinieri e polizia di Stato si sono occupati della gestione della viabilità, garantendo la sicurezza degli automobilisti lungo il tratto interessato. foto tratta da Rtm

