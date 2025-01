Morto Giovanni Pace, artista del puntinismo

Lutto nel mondo dell’arte. È morto Giovanni Pace, artista creativo autodidatta, ritenuto uno degli esponenti del “puntinismo”, tecnica pittorica basata sull’unione di vari punti di pittura e su un sapiente utilizzo del colore. Aveva 81 anni, abitava a Comiso dove è scomparso.

Si era dedicato all’arte e alla produzione pittorica in tarda età: una vocazione matura che lo aveva proiettato alla ribalta in poco tempo. Instancabile organizzatore di mostre e iniziative artistiche, aveva promosso alcuni eventi di rilievo anche nella sua città natale Comiso, spesso in palazzi storici, come il Castello Aragonese o Palazzo Labisi.

Molti i ricordi e gli attestati di cordoglio di quanti l’hanno conosciuto. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria delle Stelle (Chiesa madre) di Comiso.

