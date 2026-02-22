Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Morte del 19enne Flavio Dimartino, la Procura nomina un perito: ecco cosa si vuole accertare
22 Feb 2026 10:19
Il sostituto procuratore Gaetano Scollo, titolare dell’indagine sull’incidente stradale a seguito del quale ha perso la vita il 19enne Flavio Dimartino, ha richiesto che si definisca in via preliminare ogni elemento utile a ricostruire dinamica e responsabilità. Il 19enne è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto lo scorso 27 dicembre.
La Lancia Y a bordo della quale viaggiava, si è scontrata frontalmente alle 4.15 del mattino sulla Ragusa-Santa Croce, con una autovettura guidata da un 21enne rimasto gravemente ferito. Per questa ragione ha richiesto al giudice per le indagini preliminari che si proceda con incidente probatorio a nominare un perito che possa chiarire la dinamica di quanto avvenuto; la velocità dei mezzi, le condizioni di efficienza, i limiti dettati dal codice della strada nel tratto in cui è avvenuto l’incidente, e ogni elemento possa ritenersi utile ad accertare anche le responsabilità.
La famiglia del giovane deceduto è rappresentata dall’avvocato Giuseppe Laganà, mentre il giovane rimasto ferito, è rappresentato dall’avvocato Massimo Garofalo. Ora si attende la decisione del giudice per le indagini preliminari che individuerà un perito e fisserà una data per conferire l’incarico, fatta salva la possibilità della famiglia di Flavio Dimartino e del 21enne di nominare un consulente di parte per affiancare il perito che verrà nominato dal giudice.
