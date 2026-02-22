Morte del 19enne Flavio Dimartino, la Procura nomina un perito: ecco cosa si vuole accertare

Il sostituto procuratore Gaetano Scollo, titolare dell’indagine sull’incidente stradale a seguito del quale ha perso la vita il 19enne Flavio Dimartino, ha richiesto che si definisca in via preliminare ogni elemento utile a ricostruire dinamica e responsabilità. Il 19enne è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto lo scorso 27 dicembre.

La Lancia Y a bordo della quale viaggiava, si è scontrata frontalmente alle 4.15 del mattino sulla Ragusa-Santa Croce, con una autovettura guidata da un 21enne rimasto gravemente ferito. Per questa ragione ha richiesto al giudice per le indagini preliminari che si proceda con incidente probatorio a nominare un perito che possa chiarire la dinamica di quanto avvenuto; la velocità dei mezzi, le condizioni di efficienza, i limiti dettati dal codice della strada nel tratto in cui è avvenuto l’incidente, e ogni elemento possa ritenersi utile ad accertare anche le responsabilità.

La famiglia del giovane deceduto è rappresentata dall’avvocato Giuseppe Laganà, mentre il giovane rimasto ferito, è rappresentato dall’avvocato Massimo Garofalo. Ora si attende la decisione del giudice per le indagini preliminari che individuerà un perito e fisserà una data per conferire l’incarico, fatta salva la possibilità della famiglia di Flavio Dimartino e del 21enne di nominare un consulente di parte per affiancare il perito che verrà nominato dal giudice.









