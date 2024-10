Monsignor Giuseppe La Placa inaugura il Giubileo per il 75esimo anniversario della Diocesi di Ragusa

Monsignor Giuseppe La Placa ha inaugurato con gioia e speranza il Giubileo per il 75° anniversario della Diocesi di Ragusa, sottolineando l’importanza di continuare a scrivere pagine di Vangelo nella storia della diocesi. Durante la solenne celebrazione nella Cattedrale di San Giovanni Battista, che si è svolto ieri sera alle 19.30, il vescovo ha spiegato il significato del Giubileo come un tempo di rinascita spirituale e di recupero della propria identità e missione, invitando la comunità a rinnovare la propria fedeltà a Dio.

Il Giubileo: un’occasione per ringraziare per i doni ricevuti

Monsignor La Placa ha parlato del Giubileo come un’occasione per ringraziare per i doni ricevuti e per riaffermare il ruolo della diocesi nell’annunciare il Vangelo. Ha evidenziato l’importanza di vivere questo tempo come un “kairòs”, un’opportunità per accendere la speranza e perseguire la santità, incoraggiando la comunità a riflettere e discernere sulla propria vita diocesana e parrocchiale.

«Viviamo, dunque, con gioia questo tempo che ci sta innanzi. Gioia per quello che fin qui abbiamo ricevuto in dono da coloro che ci hanno preceduti e che, con la loro testimonianza evangelica, hanno consentito che l’annuncio e il dono della fede giungesse fino a noi. È una storia, la nostra, di cui fare memoria, una storia di fede, di annuncio, di carità; una storia da amare e da custodire». E più avanti: «Celebrare il Giubileo, carissimi fratelli e sorelle, vuol dire crescere nella consapevolezza della centralità di Cristo nella nostra vita e nella vita della nostra Chiesa, riconoscere la sua presenza in mezzo a noi, affidarci fiduciosi a Lui e alla sua guida, ritrovare le tracce del suo operare in mezzo a noi».

Il vescovo ha espresso l’auspicio che il Giubileo non rimanga confinato alla Chiesa, ma possa influenzare positivamente anche le realtà civili, promuovendo valori come fiducia, solidarietà, e legalità. Ha esortato i fedeli a vivere questo tempo con gratitudine per la storia di fede e carità della diocesi, ma anche con apertura al rinnovamento e alla conversione. Il Giubileo, secondo monsignor La Placa, è un’occasione per riportare Cristo al centro della vita personale e comunitaria, e per affrontare con coraggio le sfide che ogni cambiamento comporta, mantenendo vivo l’entusiasmo di annunciare il Vangelo.

Foto: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata