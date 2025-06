Momenti di paura in via Bixio a Scicli: auto si ribalta, tre feriti

Un incidente tutto da ricostruire, quello che si è verificato poco prima delle 14 di oggi in via Bixio, arteria di grande flusso viario all’interno del centro abitato di Scicli. Due le auto coinvolte e tre le persone rimaste ferite, non gravemente: questo il bilancio di un impatto insolito che è al vaglio dei rilevatori. Nell’urto, una delle due auto, una Fiat Punto, si è ribaltata sulla fiancata sinistra, finendo al limite della piazzetta che si trova in prossimità di via Matera, luogo dove si è verificato, nell’intersezione con via Bixio, l’incidente.

L’intervento

Sulla Fiat Punto viaggiava un giovane di 34 anni, con al lato passeggero la madre di 60 anni, entrambi di Scicli; sull’altra autovettura, una Fiat 500, alla guida c’era una giovane di 37 anni, modicana. Sul posto, per rilevare l’incidente, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della Tenenza di Scicli. Sul posto anche l’equipe del 118 e i Vigili del Fuoco, ai quali è stato demandato il compito di rimettere in strada la Fiat Punto dopo il ribaltamento sulla fiancata laterale.

