Modica: violenta e deruba una prostituta, arrestato un giovane tunisino

E’ stato arrestato dalla polizia di Modica uno straniero senza fissa dimora di 28 anni accusato di violenza sessuale, rapina aggravata e minacce ai danni di una cittadina di origini colombiane. La polizia è intervenuta in seguito alla richiesta d’aiuto di una donna che abita nel centro storico di Modica e che aveva dichiarato di essere stata violentata e rapinata da uno straniero.

I FATTI



La vittima ha raccontato ai poliziotti che è una prostituta. Mentre era in casa, è stata aggredita da un cliente occasionale di origini nordafricane, tunisine in particolare, il quale appena entrato l’aveva colpita ripetutamente con schiaffi e pugni derubandola di due telefoni cellulari e di 200 euro in contanti, costringendola infine ad avere rapporti sessuali.

Gli agenti si sono messi subito alla ricerca dell’uomo: una volta rintracciato è stato fermato con addosso ancora la refurtiva.

La donna visibilmente scossa per le violenze subite e con il volto tumefatto ha raccontato di essersi opposta alle richieste di natura sessuale dell’uomo e per questo era stata ripetutamente colpita anche al volto con pugni e minacciata di morte qualora avesse denunciato i fatti alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato portato in carcere a Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.