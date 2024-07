Modica, passaggio di campana al Lions Club: Giovanni Liberatore presidente

Si è tenuto il tradizionale “passaggio della campana” del Lions Club di Modica tra il presidente uscente Laura Pisana e il presidente entrante Giovanni Liberatore, alla presenza di numerosi soci Lions. Durante la cerimonia sono stati conferiti riconoscimenti ai soci che si sono distinti per il loro impegno in attività di servizio. Ugo La China e Silvio Iozzia hanno ricevuto il “Melvin Jones Fellow”, la massima onorificenza della Lions Club International Foundation (LCIF), per il loro eccezionale contributo ai valori del lionismo. Salvatore Tiralongo è stato premiato come “Lion of the Year”, mentre Giuseppe Mazza e Salvatore Baglieri hanno ricevuto il premio “100% attendance”.

Laura Pisana, nel suo discorso conclusivo, ha ringraziato il consiglio direttivo e i soci per la loro collaborazione, riassumendo in un video i numerosi “service” realizzati, tra cui la mappa tattile a villa Silla a Modica e il laboratorio “grani e mani” presso la comunità suor Crocifissa. Ha menzionato anche le azioni di solidarietà per i soggetti fragili, come il sostegno agli orfani ucraini ospiti del Villaggio del Magnificat.

Il nuovo presidente Giovanni Liberatore ha delineato le linee guida del suo mandato, sottolineando lo slogan “servire è agire” per l’anno sociale 2024-2025. Ha presentato il nuovo guidoncino del club, che riprende il “poster per la pace” realizzato da Kevin Fede, studente della terza F dell’istituto “Raffaele Poidomani”, premiato durante la serata.

Tra i presenti all’evento c’erano il sindaco di Modica Maria Monisteri, il presidente dell’ottava circoscrizione Adriano De Nicola, e il presidente del consiglio comunale Cristina Minardo. La cerimonia è stata conclusa dal vice governatore Walter Buscema, socio del Lions Club di Modica, eletto alla prestigiosa carica per la conduzione del distretto 108Yb Sicilia.

Il nuovo consiglio direttivo del Lions Club di Modica è composto da:

Giovanni Liberatore (presidente)

Sonia Calabrese (primo vice presidente)

Salvatore Tiralongo (segretario e secondo vice presidente)

Giuseppe Mazza (tesoriere)

Riccardo Zacco (cerimoniere)

Marco Scarso (presidente comitato soci)

Giovanni Ruta (presidente comitato service)

Walter Buscema (presidente comitato comunicazione)

Giuseppe Azzarelli (censore)

Laura Pisana (immediato past presidente e coordinatore LCIF)

Mariangela Nigro (Leo advisor)

Giovanna Scifo, Girolamo Carpentieri, Salvatore Baglieri (consiglieri)

