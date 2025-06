Modica paralizzata per ore: coreografico incidente al Polo commerciale manda in tilt la città

Un incidente all’apparenza banale ha letteralmente messo in ginocchio il traffico cittadino nel pomeriggio di oggi, trasformando Modica in una gigantesca coda a motore spento. Protagoniste, loro malgrado, una Toyota Aygo e un’Alfa Romeo – entrate in collisione sull’asse viario del Polo commerciale all’altezza del bar Fucsia, snodo nevralgico della mobilità urbana.

Nonostante l’urto non abbia provocato feriti, l’impatto ha avuto l’effetto domino di un blackout viario: code chilometriche, attese superiori alle due ore per raggiungere qualsiasi punto della città e automobilisti esasperati costretti a cercare alternative impossibili tra le strade secondarie già congestionate. L’incidente – “quasi coreografico” per la posizione in cui i veicoli sono rimasti bloccati – ha attirato l’attenzione di decine di passanti e automobilisti, generando inevitabili rallentamenti anche per la semplice curiosità. Sul posto sono intervenuti prontamente le forze dell’ordine impegnati non solo nei rilievi del caso, ma anche in un complicato lavoro di gestione e deflusso del traffico, reso ancora più arduo dall’orario di punta. Un episodio che ripropone il tema, spesso sottovalutato, della fragilità della rete viaria modicana, incapace di assorbire anche i più piccoli intoppi senza collassare su sé stessa. Una città che, ancora una volta, scopre quanto basti poco – un tamponamento, una manovra sbagliata – per diventare prigioniera del proprio traffico.

© Riproduzione riservata