Modica ospita la quarta edizione della Congo Week: una settimana tra cultura, memoria e solidarietà

Dal 18 al 24 ottobre 2025, Modica sarà protagonista di un evento internazionale di sensibilizzazione e cultura: la Congo Week, promossa dall’associazione SIMAMA odv in collaborazione con il Gruppo Immagina – Centro Culturale gestito da giovani. L’iniziativa fa parte del circuito globale coordinato da Friends of the Congo e mira a rompere il silenzio sul conflitto nella Repubblica Democratica del Congo, valorizzandone al contempo la ricchezza culturale e naturale.

Il nome dell’associazione organizzatrice, Simama, significa “stare in piedi” in swahili, un invito a reagire contro l’indifferenza e ad approfondire la conoscenza della realtà congolese. La manifestazione affronterà temi delicati come la crisi e lo sfruttamento economico, ma metterà anche in luce la resilienza, la creatività e le energie culturali del popolo congolese.

Programma della Congo Week

Sabato 18 ottobre, ore 18:00 – Vernissage “Il Congo si presenta”

Apertura con la mostra personale del pittore congolese Daniel Kambere Tsongo, curata dall’A/telier – “non luogo di situazioni e contemporaneità”, in via Pizzo 42, Modica Alta.

Venerdì 24 ottobre – Progetto “Il giardino delle giuste e dei giusti”

Dedicato alla memoria dell’Ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in Congo nel 2021, presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Dantoni di Scicli. Interverranno il Dr. Guilan Mathe (Università di Losanna) e i missionari Giovanni Piumatti e Concetta Petriliggieri.

Venerdì 24 ottobre, ore 18:00 – Conferenza sulle risorse culturali congolesi

Presso la Scuola per Assistenti Sociali F. Stagno D’Alcontres, il Dr. Mathe presenterà “Le risorse culturali congolesi: situazione attuale tra proposte e prospettive”, introdotto dal direttore Gian Piero Saladino.

Sabato 25 ottobre, ore 18:00 – Incontro di restituzione

La settimana si concluderà con la restituzione delle attività dell’associazione SIMAMA odv, insieme a interventi del Dr. Mathe e dei missionari Piumatti e Petriliggieri.

