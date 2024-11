Modica: mercoledì la posa dell’asfalto sull’asse viario del Polo Commerciale

L’assessore alla Mobilità Urbana ed Extraurbana del comune di Modica, Antonio Drago, ha annunciato che mercoledì 27 novembre, a partire dalle prime ore del mattino, inizieranno i lavori di ripristino dell’asfalto sulla SS 115, nel tratto del Polo Commerciale.

Dettagli dell’intervento

L’intervento interesserà l’intero tratto stradale dell’asse viario, ad eccezione della zona adiacente alla nuova rotatoria in costruzione, dove i lavori sono già in corso da una settimana. Sulla durata dei lavori non c’è ancora una stima, ma è probabile che gli automobilisti potranno subire dei disagi.

Impatto sul traffico

Gli automobilisti e i residenti sono invitati a prestare attenzione e a considerare i possibili rallentamenti e disagi durante gli spostamenti nella zona. L’assessore ha espresso scuse preventive per gli inconvenienti inevitabili legati all’opera, ribadendo che i lavori sono necessari per migliorare la sicurezza e la funzionalità della strada.

© Riproduzione riservata