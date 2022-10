Modica: l’infinita perdita d’acqua in via Risorgimento

Non sappiamo più in che lingua segnalare questa copiosa perdita d’acqua di via Risorgimento a Modica, perdita che si protrae da settimane.

Ci scrive, ancora una volta, uno dei nostri lettori:

La perdita situata nella traversa di via Risorgimento si riversa nella via centrale . C’è qualcuno che si disinteressa nell’ amministrazione della manutenzione e lo dimostrano queste immagini di stamane oltre alle telefonate fatte ai vigili di Modica. L’addetto a cui ho fatto un esposto di segnalazione telefonica, chiedendomi i miei dati, mi ha detto che già avevano segnalato all’ufficio competente le diverse segnalazioni.

Quindi ho chiesto ma com’ è possibile che questa perdita è da mesi segnalata e ancora nessuno interviene. Non c’è nessun controllo delle autorità comunali che intervengano per fare ripristinare immediatamente questa falla. Non solo queste persone hanno il privilegio di lavorare per il comune di Modica e essere pagati , si prendono gioco dei cittadini non facendo il proprio dovere, i fatti purtroppo lo dimostrano. Forse sarebbe ora ed opportuno chi di dovere prendesse seri provvedimenti per chi è responsabile e non fa’ il proprio dovere . Che il commissario straordinario di Modica intervenga subito”.