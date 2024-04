Allarme pacco bomba al Comune di Vittoria: evacuato palazzo Iacono

Allarme pacco bomba al Comune di Vittoria e per questo motivo è stato necessario, per motivi precauzionali, evacuare palazzo Iacono, sede del Comune. Sarebbe stato ritrovato uno zaino sospetto all’interno dei giardini del palazzo e per questo è stato ritenuto necessario chiamare gli artificieri.

Intanto, è stata transennata anche la zona di via Dei Mille, interdetta al traffico, in attesa dell’arrivo degli artificieri. A supporto dei carabinieri, anche i vigili del fuoco.

Ricerca fotografica: Franco Assenza

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata