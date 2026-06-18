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Modica investe sull’infanzia: due nuovi asili tra centro storico e Frigintini
18 Giu 2026 11:02
Nuova svolta per i servizi educativi a Modica. L’amministrazione comunale annuncia l’ampliamento dell’offerta degli asili nido con l’apertura di due nuove strutture a partire dall’anno scolastico 2026/2027, che si aggiungeranno a quella già attiva di via Muzio Scevola.
A comunicarlo è l’assessore alle Politiche sociali ed educative Concetta Spadaro, che evidenzia come il potenziamento del servizio rappresenti una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio.
Asilo nido già attivo e nuovi posti disponibili
Attualmente è operativo l’asilo nido comunale di via Muzio Scevola, con una disponibilità di 39 posti. Con il nuovo piano di ampliamento, saranno attivate due ulteriori strutture, ciascuna con 20 posti disponibili, per un totale di 40 nuovi posti complessivi.
Le nuove sedi saranno realizzate a Frigintini Gianforma e nel centro storico di Modica, in corso Garibaldi.
Iscrizioni online e scadenza a luglio
L’amministrazione ha inoltre semplificato le modalità di iscrizione, puntando sulla digitalizzazione delle procedure. Le domande potranno essere presentate online attraverso il sito del Comune di Modica, dove è già pubblicato l’avviso con il link dedicato.
Le iscrizioni resteranno aperte fino al 16 luglio, offrendo alle famiglie la possibilità di accedere in modo più rapido e diretto al servizio.
Un investimento su servizi e territorio
Secondo l’assessore Spadaro, l’apertura del nuovo asilo nel centro storico di corso Garibaldi rappresenta anche un intervento dal forte valore sociale e urbanistico, volto a favorire la rivitalizzazione dell’area.
Un progetto che si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento dei servizi pubblici, resa possibile anche grazie ai finanziamenti ottenuti dall’amministrazione e al lavoro dell’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Antonio Drago.
Famiglie e welfare: 40 nuovi posti per i bambini di Modica
Con i nuovi asili nido, saranno complessivamente 40 i posti aggiuntivi disponibili sul territorio comunale. Un intervento che punta a rafforzare il sistema di welfare locale, offrendo alle famiglie luoghi sicuri e qualificati per la cura e la crescita dei più piccoli.
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