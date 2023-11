Modica: intitolare piazzetta Grimaldi alla compianta Annamaria Sammito

Un gesto per onorare la memoria di una persona che ha svolto un ruolo significativo nella comunità modicana e nella promozione della cultura e dell’archeologia: intitolare piazzetta Grimaldi di Modica alla compianta Annamaria Sammito.

Sono state raccolte oltre 3000 firme a sostegno dell’intitolazione e le numerose testimonianze di amici, colleghi e personalità di spicco sottolineano l’impatto positivo che Annamaria Sammito ha avuto sulla comunità.

ANNAMARIA SAMMITO, MAI DIMENTICATA

La sua dedizione all’archeologia e al suo lavoro come Assessore alla Cultura del Comune di Modica sono chiari segni del suo amore per la sua città e il suo impegno a preservare e promuovere il patrimonio culturale. La richiesta di una deroga alla legge sulla toponomastica, che prevede un periodo di attesa di 10 anni dalla morte di un individuo prima di poter intitolare una struttura o un luogo in suo onore, sembra essere giustificata date le eccezionali benemerenze di Annamaria Sammito.

L’intitolazione della piazzetta antistante la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore è un modo significativo per ricordare la sua eredità e il suo contributo alla crescita civica e culturale di Modica. La sua perdita prematura ha sicuramente lasciato un vuoto nella comunità, ma questa iniziativa contribuirà a preservare la sua memoria e ispirare le nuove generazioni a continuare a coltivare la cultura e la storia della città.