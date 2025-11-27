Modica, incendio nella notte: date alle fiamme tre auto della Guardia di Finanza sotto la caserma

Inquietante episodio nella notte appena trascorsa nei pressi della caserma della Guardia di Finanza di Modica, dove un incendio ha coinvolto diverse auto parcheggiate nell’area adiacente alla struttura. Le prime ricostruzioni parlano di un episodio di probabile natura dolosa, che ha immediatamente mobilitato forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, un uomo incappucciato, intorno alle 4 della notte, sarebbe stato visto avvicinarsi al parcheggio trasportando una tanica, presumibilmente contenente liquido infiammabile. Subito dopo, l’individuo avrebbe dato fuoco ai veicoli della GdF per poi dileguarsi nel buio prima dell’arrivo delle pattuglie.

Le auto coinvolte sono state pesantemente danneggiate dalle fiamme, tre sono state completamente avvolte dal rogo. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, arrivati tempestivamente sul posto, ha evitato che l’incendio si propagasse ad altri veicoli o alle strutture nelle vicinanze.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i finanzieri della caserma e gli investigatori, che hanno immediatamente avviato le operazioni di acquisizione delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Gli inquirenti stanno inoltre raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali movimenti sospetti registrati nelle ore precedenti al fatto.

Le autorità sono al lavoro per identificare quanto prima il responsabile e chiarire le motivazioni all’origine dell’incendio. Nell’episodio non si registrano feriti, ma il gesto ha destato forte preoccupazione per la gravità del fatto e per il luogo in cui è avvenuto.

Sul grave episodio è intervenuta anche il sindaco Maria Monisteri che dichiara: “Esprimo ferma condanna dopo il grave atto contro le auto della Guardia di Finanza, incendiate a ridosso della caserma di corso Umberto. Un gesto vile nei confronti del quale manifesto il più totale biasimo. Alla Guardia di Finanza di Modica, al capitano Camilla Massarini ed ad ogni militare in servizio, la mia solidarietà e il mio sincero plauso per l’eccellente lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della nostra Città e al servizio della legalità e di Modica”.

© Riproduzione riservata