Modica, da 90mila a 2mila euro: le dichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali

Il più facoltoso è avvocato, l’ultima per guadagno è socia di un’impresa di costruzioni. Il sito del comune di Modica rivela le dichiarazioni dei redditi 2023 dei consiglieri di palazzo San Domenico, insediatisi dopo le ultime elezioni, un anno fa. Si tratta dei dati contenuti nei modelli 730 e Unico presentati lo scorso anno, ora visibili alla cittadinanza.

Ma non tutti risultano in regola con le norme sulla trasparenza, probabilmente per errori degli uffici. Uno dei profili risulta inaccessibile, un altro ha in allegato la dichiarazione del 2018, altre due non hanno ancora depositato le rispettive dichiarazioni.

Borrometi il “più ricco”, Spadaro la “più povera”

Fabio Borrometi è il consigliere che ha presentato una denuncia con il reddito più alto fra i colleghi. Nell’anno fiscale 2022 ha dichiarato un imponibile (reddito al netto delle deduzioni fiscali) di oltre 90mila euro. Sessantuno anni a settembre, avvocato, Borrometi, leader della lista di maggioranza “Modica al centro”, dichiara anche il possedimento di un immobile.

Al secondo posto c’è Michelangelo Aurnia, di “Prendiamoci cura”, con poco più di 81mila euro di reddito imponibile. Aurnia, commercialista e revisore dei conti, dichiara anche di avere il 33,33% della società “Aurnia costruzioni” in liquidazione.

Daniele Scapellato, rappresentante della lista “Siamo Modica”, ha registrato un imponibile di poco oltre i 49mila euro e la proprietà di un fabbricato.

Lorenzo Giannone, DC, nel 2022 ha registrato un imponibile di quasi 38mila euro, insieme a un fabbricato.

Giorgio Civello, ancora della DC, oltre a circa 35mila euro di reddito imponibile, è proprietario di un immobile e della metà di un terreno, sempre a Modica.

La collega di partito Rita Floridia ha un imponibile di 34.581.000 euro e la proprietà di un’abitazione, di un fabbricato, di un altro al 33,33% e la nuda proprietà di un immobile al 12,50%.

Un altro consigliere della DC, Piero Covato, ha dichiarato 34mila euro di reddito al netto delle imposizioni fiscali, insieme a due immobili e a due terreni, gran parte dei quali ubicati in territorio di Ragusa.

Ancora nella DC, Giuseppe Massimo Caruso, oltre all’abitazione con garage, ha dichiarato 31.406.000 euro di reddito imponibile.

Giovanni Spadaro, Pd, ha avuto un reddito netto di quasi 29mila euro, più un fabbricato e un appartamento al 50%.

A proposito di immobili. In un prospetto riepilogativo, ne dichiara più di chiunque altro la consigliera Ivana Castello: 4 immobili e due terreni a Giarratana, due a Modica. Il più grande degli immobili è grande 85 metri quadri. Castello, candidata a sindaco, è quella che ha speso più dei colleghi in campagna elettorale: quasi 8mila euro di tasca propria, oltre ai 982 euro di contributo Pd e M5S. Nel suo profilo ospitato all’interno del sito del comune di Modica, la dichiarazione dei redditi però non è allegata.

Ippolito Alessio Ruffino, DC, ha avuto un reddito di poco più di 26mila euro, più la proprietà di un fabbricato.

Salvatore Gugliotta (Castello sindaca): imponibile di 22.467.000 € e un fabbricato.

Cristina Cecere (Prendiamoci cura): imponibile di 19.854,00 €, un fabbricato e un garage a Modica.

La presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, ha registrato un reddito complessivo di 17.230.00 €. Detiene tre immobili: un terreno e due fabbricati, uno dei quali in nuda proprietà al 50% a Marzamemi.

Miriam Franzò (Prendiamoci cura): imponibile di 12.685,00 euro.

Pietro Armenia (Modica al centro): 11.527,00 euro di imponibile e un fabbricato in comproprietà.

Leandro Giurdanella (Prendiamoci cura): imponibile di circa 11mila euro.

Gianmarco Covato (Siamo Modica): reddito netto di 5.598,00 euro.

Elena Frasca (Siamo Modica): reddito complessivo di 5.585,00 e un’abitazione.

Infine Daniela Spadaro (Modica al centro): reddito imponibile di soli 2.428,00 euro, due fabbricati di proprietà e il 50% della società di costruzioni “Beneventano”.

Sui profili di Neva Guccione e Margherita Cascino, entrambe di Prendiamoci cura, non risulta l’allegato con la rispettiva dichiarazione dei redditi.

Sul profilo di Paolo Nigro (Siamo Modica) compare la dichiarazione dei redditi del 2018.

Il profilo del vice presidente del Consiglio comunale, Giovanni Alecci (Dc), è inaccessibile.

© Riproduzione riservata