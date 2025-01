Modica: cultura della prevenzione e legalità al centro dell’incontro tra Polizia di Stato e studenti

Proseguono gli incontri tra la Polizia di Stato e gli studenti della provincia di Ragusa, nell’ambito del progetto volto a promuovere la Cultura della Prevenzione come strumento di tutela della legalità. L’ultimo appuntamento si è svolto presso il Teatro “G. Garibaldi” di Modica, coinvolgendo circa 300 studenti degli istituti superiori locali.

Un approccio olistico per comunicare con i giovani

Musica, informazione e cultura hanno caratterizzato la giornata, che si è aperta con l’introduzione di Rosalba Capaccio, Commissario Capo della Polizia di Stato. Gli studenti del Liceo Musicale “G. Verga” hanno accompagnato le varie fasi dell’evento, culminate con l’esecuzione dell’inno nazionale.

Un video ha illustrato le attività della Polizia di Stato e gli eventi organizzati nella provincia per promuovere il contatto con i cittadini.

Dibattito e approfondimenti

Durante il dibattito, i relatori hanno affrontato temi cruciali legati alla legalità e alla tutela ambientale: Dr. Angelo Tancredi, Dirigente della Polizia Stradale di Ragusa, ha discusso la sicurezza stradale; Dr.ssa Rossella La Terra della Prefettura di Ragusa ha trattato la prevenzione della dispersione scolastica; Giuseppe Sammito, esperto di tematiche ambientali, e Dr. Giuseppe Raffa, pedagogista dell’ASP di Ragusa, hanno approfondito le questioni ambientali e i comportamenti responsabili. L’incontro ha dato spazio alle domande degli studenti, che hanno partecipato attivamente mostrando grande interesse per i temi trattati.

Legalità e tutela ambientale

Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, e l’Assessore per le Ecologie e le Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro, hanno illustrato le attività del Comune per contrastare l’abbandono dei rifiuti, sottolineando l’importanza di educare i giovani al rispetto per l’ambiente.

Momenti di divertimento educativo

L’evento si è concluso con una performance dei DJ Gianluca Venerando (Venex) e Simone Sampietro, che hanno trasmesso messaggi positivi sull’educazione civica e il rispetto per l’ambiente, dimostrando che divertirsi in modo sano è possibile.

Progetti in corso

Questo appuntamento è parte di un più ampio ciclo di incontri organizzato dalla Questura di Ragusa, che proseguirà fino a maggio 2025. Tra i progetti già avviati: “PretenDiamo Legalità”, concorso per le scuole della provincia; “Spazi Possibili”, prevenzione delle dipendenze; protocolli su sicurezza stradale, sport e inclusione sociale, tra cui “Guida Sicura” e “Un poliziotto tra i banchi di scuola”.

© Riproduzione riservata