Modica capitale della cultura: Carrère, Bruni Tedeschi e Ranucci protagonisti di “Scenari 2026”

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Prende il via domani sera, giovedì 25 giugno alle ore 21, la nuova edizione di “Scenari 2026”, il festival di libri e incontri che trasformerà Modica in un grande palcoscenico culturale diffuso per tutti i weekend fino alla fine di luglio.

Firmata ancora dalla direzione artistica di Piera Ficili, la rassegna si apre con un ospite di primo piano della letteratura mondiale: Emmanuel Carrère, tra gli autori francesi più influenti e tradotti al mondo.

CARRÈRE INAUGURA IL FESTIVAL SULLA SCALINATA DI SAN GIORGIO

Sarà la scenografica scalinata di San Giorgio a ospitare l’incontro inaugurale con Carrère, che presenterà il suo ultimo libro “Kolchoz”, edito da Adelphi. L’autore dialogherà con lo scrittore Girolamo Grammatico, in un confronto che si preannuncia denso di contenuti e riflessioni.

Carrère è considerato uno dei massimi innovatori della narrativa contemporanea, capace di fondere romanzo, autobiografia e reportage. Opere come “Limonov”, “L’Avversario” e “Il Regno” hanno segnato profondamente la letteratura degli ultimi decenni.

Il nuovo libro racconta una vicenda familiare intensa e complessa, al centro della quale emergono le figure di Hélène e Georges, in una storia di amore, inquietudine ed esilio che attraversa identità e appartenenza.

IL SECONDO APPUNTAMENTO: VALERIA BRUNI TEDESCHI A SAN PIETRO

Il festival proseguirà venerdì 26 giugno alle 21 sulla scalinata di San Pietro, dove protagonista sarà il cinema con Valeria Bruni Tedeschi, attrice tra le più apprezzate della scena internazionale.

Premiata con il David di Donatello per “L’Arte della Gioia”, Bruni Tedeschi ha costruito una carriera tra cinema d’autore e grandi produzioni, con titoli come “Il Capitale umano”, “Baciami ancora” e “La parola amore esiste”.

L’incontro, condotto da Marianna Triberio, sarà un racconto tra cinema, vita e percorso artistico di una delle interpreti più versatili del panorama europeo.

SIGFRIDO RANUCCI CHIUDE IL WEEKEND A MODICA

Sabato 27 giugno alle 21, sempre a San Pietro, sarà la volta di Sigfrido Ranucci, volto simbolo del giornalismo d’inchiesta e conduttore della trasmissione “Report”.

Ranucci presenterà “Diario di un trapezista”, un viaggio nel suo lavoro e nelle sue inchieste, tra ostacoli, verità scomode e battaglie giornalistiche. L’incontro sarà moderato da Enzo Scarso e offrirà uno sguardo diretto sul dietro le quinte del giornalismo investigativo italiano.

BONAJUTO FOR KIDS: IL CIOCCOLATO INCONTRA I BAMBINI

Accanto agli eventi principali, il festival apre anche alle famiglie con “Bonajuto for Kids”, in programma domani alle 18.30 presso l’antica dolceria di corso Umberto. Un laboratorio dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni per scoprire il mondo del cioccolato modicano, simbolo identitario della città.

L’iniziativa porta la firma di Pierpaolo Ruta e del Fattojo Bonajuto, realtà storica che ha contribuito a rendere il cioccolato di Modica un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

SCENARI E SCENARIADI: MUSICA E VISIONI MEDITERRANEE

Sabato 27 giugno si terrà anche il primo appuntamento di “ScenaRiad”, nell’atrio di Palazzo San Domenico alle 22. Una serata musicale tra groove e sonorità mediterranee con il dj set dei Granita di Fichi, in un dialogo ideale tra le energie dell’Etna e del Vesuvio.

MODICA CAPITALE DI CULTURA DIFFUSA

“Scenari 2026” si conferma un progetto culturale che unisce letteratura, cinema, giornalismo, musica e tradizioni locali, trasformando Modica in un crocevia di linguaggi e pubblici diversi.

Un festival che non si limita a ospitare eventi, ma costruisce un racconto collettivo della città attraverso le sue piazze, le sue scalinate e i suoi luoghi simbolici.

Foto: repertorio

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