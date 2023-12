Modica Calcio vince 2-1 con la Jonica

Partita intensa tra il Modica Calcio e la Jonica dove il Modica ha ottenuto una vittoria cruciale con un gol segnato da Cacciola al 50º minuto, portando la squadra alla vittoria per 2-1. Il gol è stato fondamentale per la squadra di Strano, mentre per la Jonica è stato un momento difficile dopo aver sfiorato un risultato positivo fino all’ultimo secondo.

Il primo tempo è stato tattico, con poche occasioni da gol nei primi 20 minuti. La Jonica ha avuto un’illusione di segnare con un cross diventato un tiro che però è finito sopra la traversa. Il Modica ha reagito con una punizione di Stanis che ha colpito il palo, ma Carastoian è stato pronto a sfruttare il rimbalzo e segnare, portando la partita sul 1-0. Il Modica ha cercato il pareggio, con Parisi che ha tentato un tiro al volo ma senza successo. Poco dopo, è stato ancora Parisi a recuperare palla a centrocampo e a lanciare Savasta, che ha segnato il gol del pareggio. La prima frazione si è conclusa sull’1-1 con una parata di Marino su Staris.

Nella seconda metà, entrambe le squadre hanno cercato il gol decisivo. Parisi ha tentato una punizione ma il pallone è finito a lato. Manfrè ha avuto un’opportunità chiara ma è stato fermato dal portiere avversario. Il tempo scorreva e la Jonica sembrava cercare di difendere il pareggio contro una squadra più numerosa. Ma proprio allo scadere, un lancio di Prezzabile per Azzara è stato seguito da un cross che ha trovato Cacciola, il quale ha segnato il gol della vittoria per il Modica, portando il risultato finale a 2-1.

Cacciola ha espresso la sua gioia per aver segnato un gol così importante, soprattutto giocando in inferiorità numerica. Ha dedicato il gol alla sua famiglia, alla sua ragazza, al mister, alla società e ai tifosi, sottolineando la determinazione della squadra nel non mollare fino all’ultimo secondo.

Modica Calcio – Jonica FC 2-1

Modica Calcio: Marino, Ballatore (31’ pt Ababei), Cacciola, Incatasciato, Vindigni, Ferotti, Parisi (24’ st Azzara), Palermo, Manfrè (35’ st Biondi), Agodirin (30’ st Prezzabile), Savasta. Panchina: Genovese, Ababei, Azzara, Mortellaro, Musso, Guerci, Prezzabile, Kebbeh, Biondi. Allenatore: Giuseppe Strano.

Jonica: Pontet, Micalizzi, Morello, Baldè (48’ st Tabarez), Staris, Perez, Meite (22’ st Verdura), Bozzanga, Mena (35’ st Angulo), De Jesus, Carastoian (12’ st Musso). Panchina: Santoro, Sturiale, Lanza, Musso, Dominguez, Pagano, Angulo, Verdura, Tabarez. Allenatore: Vincenzo Famulari.

Marcatori: 23’ pt Carastoian (J), 37’ pt Savasta (M), 50’ st Cacciola (M)

Ammoniti: Ballatore (M), Micalizzi (J), Incatasciato (M) x2, Morello (J)

Espulsi: Incatasciato (M)