Modica Calcio: pareggio per 2-2 contro il Città di Gela al “Vincenzo Barone”

Il Modica Calcio ha ottenuto un pareggio 2-2 contro il Gela in una partita intensa e combattuta, caratterizzata da ritmi elevati e numerose occasioni da gol per entrambe le squadre. Nonostante i numerosi tentativi del Modica di portarsi in vantaggio, la partita è terminata in parità.

Il primo tempo ha visto il Modica prendere il comando con Trovato che ha segnato il primo gol su calcio d’angolo al 5′. Tuttavia, il Gela ha reagito prontamente e ha pareggiato il punteggio solo 4 minuti dopo con un gol di Signate. Successivamente, il Gela è passato in vantaggio al 22′ con un gol di Bellomo.

Nel secondo tempo, il Modica ha continuato a cercare il pareggio e alla fine è riuscito a ottenere il gol del 2-2 grazie a Famà, appena entrato in campo, che ha segnato di testa su cross di Incatasciato. Nonostante numerosi tentativi da entrambe le parti, il punteggio è rimasto invariato fino alla fine della partita.

Il giocatore Trovato ha espresso rammarico per il risultato, dichiarando di essere contento per il gol segnato ma deluso dal fatto che la squadra non sia riuscita a ottenere la vittoria. Ha sottolineato le disattenzioni difensive nel primo tempo, ma ha elogiato l’impegno e il dominio della squadra nella ripresa. Ha inoltre evidenziato la sfortuna del Modica con due pali e una traversa colpiti durante la partita.

