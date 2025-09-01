Modica Calcio-Palazzolo 1-0: decide un rigore di Savasta, rossoblù avanti in Coppa Italia Eccellenza

Il Modica Calcio parte col piede giusto nella Coppa Italia Eccellenza 2025 battendo il Palazzolo per 1-0 nella gara d’andata, grazie al rigore trasformato da Savasta al 19’. Una vittoria importante che avvicina i rossoblù al passaggio del turno in vista del ritorno.

La cronaca del match

Il Modica approccia bene la partita con intensità e qualità nel fraseggio. Già al 7’ Belluso sfiora il vantaggio con un tiro dalla distanza, mentre al 13’ è il Palazzolo a farsi pericoloso con Suarez, fermato da un grande intervento di Romano.

L’episodio decisivo arriva al 18’: Valenca lancia Asero che, dopo aver saltato il diretto avversario, viene atterrato in area dal portiere ospite. Dal dischetto si presenta Savasta, che con freddezza spiazza Dieye e firma l’1-0, esultando con la maglia “Modica nel cuore”.

Al 32’ Belluso trova il raddoppio, ma la rete viene annullata per fuorigioco in una decisione che lascia molti dubbi e accende le proteste di mister Raciti, ammonito dal direttore di gara.

Nella ripresa i ritmi calano, complice la preparazione ancora nelle gambe, e le due squadre si equivalgono. Da segnalare la doppia espulsione al 70’ per Sangarè (Modica) e Roda (Palazzolo), puniti dopo una mischia in area.

Il Palazzolo tenta la reazione, ma la difesa modicana regge bene e Romano non corre seri pericoli. Nel finale applausi scroscianti dagli spalti per i rossoblù, che hanno mostrato compattezza, carattere e una buona identità di gioco.

Le formazioni

MODICA CALCIO – SPORT CLUB PALAZZOLO 1-0

Reti: 19’ pt Savasta rig. (M)

Espulsi: Sangarè (M), Roda (P)

Modica Calcio: Romano, Cappello (63’ Bonaccorso), Mallia, Intzidis, Sangarè, Asero (90’ Mbaye), Sessa (63’ Incatasciato), Valenca, Maimone, Belluso (65’ Bonanno), Savasta (77’ Misseri).

All.: Filippo Raciti.

Palazzolo: Dieye, Roda, Cro, Tabacco, Pratdessus, Clantino, Novello (58’ Sanchez), Cerutti, Cassinelli, Suarez, Tiralongo (58’ Troncoso).

All.: Giuseppe Matarazzo.

