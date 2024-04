Modica Calcio mattatore in quel di Siracusa

Una gara mai in discussione per il Modica Calcio che sul campo del Siracusa si regala vittoria e momentanea qualificazione ai Playoff vista la sconfitta casalinga del Paternò. Gli uomini di Settineri chiudono la pratica con un sonoro 6-0 e portano a casa tre punti fondamentali.

Inizia bene il primo tempo dei rossoblu che tengono in mano il pallino del gioco e vanno vicini al gol all’8’ con Strano che spara addosso al portiere un assist di Ballatore, sulla ribattuta stesso epilogo anche per il tiro di Azzara. Al 20’ arriva il vantaggio rossoblu firmato Cacciola, ci pensa Savasta a rendersi padrone della fascia e a metterla in mezzo trovando il compagno libero di battere a rete. Passa appena un minuto e il Modica raddoppia con Savasta, ma questa volta la bandierina dell’assistente dell’ arbitro è alta e il gol viene annullato. La prima azione pericolosa dei padroni di casa arriva al 25’ con Sigona che riesce ad inserirsi ma il suo pallone messo in mezzo non trova compagni pronti. Al 26’ arriva il raddoppio modicano con Palmisano che prova la botta da fuori, Di Silvestro la tocca ma non riesce ad evitare il raddoppio. Un legno per parte nei minuti successivi, per il Modica è Savasta a centrare la traversa, sul ribaltamento di fronte Rossitto ci prova ma centra il palo. Al 40’ ancora Modica, all’appello non poteva mancare Savasta, questa volta è Azzara a rubare palla e correre lungo la fascia sinistra, il suo cross trova pronto il bomber rossoblu che fa 3-0. Al 42’ ancora una traversa per il Modica, questa volta è Azzara a sfiorare il gol.

Nella ripresa subito Modica pericoloso con Palmisano dopo una lunga rete di passaggi, il centrocampista non centra la porta. Il Real Siracusa nella ripresa sembra essere più tonico e prova ad accorciare al 14’ con Spoto che dagli sviluppi di un calcio d’angolo non riesce ad insaccare di testa. Al 18 ’ ancora Spoto che pesca Sigona sulla destra, il pallone forte e teso dell’attaccante trova Marino pronto a bloccare prima che altri possano intervenire. Sigona si rende protagonista pochi minuti più tardi con un cross per Frittitta che ci prova di testa ma il pallone finisce a lato. Al 28’ arriva il gol del 4-0, la più classica delle risposte dalla panchina, ci pensa Prezzabile a mettere in rete un pallone preciso di Famà. Lo stesso Famà prende il palo al 34’ con un’azione personale che gli toglie solo la gioia del gol. Al 38’ arriva la manita rossoblù, questa volta è Biondi a regalarsi la gioia del gol grazie ad un preciso assist di Famà. Bastano solo un paio di minuti e anche Famà si iscrive al tabellino marcatori dopo aver saltato il diretto avversario e battuto a rete con un tiro forte ed angolato e chiude la sfida che vede il Modica in piena corsa Playoff.

“Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati un vero gruppo con i primi 45’ di altissimo livello – dichiara Settineri a fine gara – Abbiamo prodotto tanto in termini di conclusioni, infatti sono arrivati tanti gol oltre ai pali e alle traverse. Tutto questo sicuramente anche grazie al nostro staff che prepara bene i ragazzi. Sono molto contento perchè anche cambiando ancora una volta formazione abbiamo giocato bene e così è stato anche per chi è entrato a gara in corso. Nella ripresa eravamo entrati meno decisi ma alla fine siamo usciti con il carattere. Sono contento che il gruppo risponde agli stimoli, con una dimostrazione di determinazione e forza. Oggi siamo dentro ai playoff e ora dobbiamo essere bravi a restarci, mantenere la distanza che oggi abbiamo acquisito accorciando sul Paternò. La fatica oggi ripaga e meritiamo il posto in cui siamo, sia la squadra che lo staff che tutta la società”

Real Siracusa – Modica Calcio 0-6

Real Siracusa: Di Silvestro, Sigona, Guzzardi, Iseppon, Ulma, Midolo, Spoto, Sillah, Frittitta, Quarto, Rossitto. Panchina: Ruta, Barcio, Leone, Fontana, Miraglia, Montagno Grillo. Allenatore: Vittorio Jemma.

Modica Calcio: Marino, Parisi, Ballatore (3’ st Ababei), Strano, Trovato M., Diop, Azzara (11’ st Famà), Palmisano (20’ st Guerci), Cacciola, Palermo, Savasta (25’ st Prezzabile). Panchina: Basso, Ababei, Vindigni, Guerci, Prezzabile, Biondi, Cicero, Famà, Yu Suwa. Allenatore: Alessandro Settineri. Marcatori: 20’ pt Cacciola (M), 26’ pt Palmisano (M), 40’ pt Savasta (M), 28 ’ st Prezzabile (M), 38’ st Biondi (M), 40’ st Famà (M)

Ammoniti: Palmisano (M)

Espulsi: Guerci (M), Miraglia (RS)



