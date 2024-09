Modica Calcio: il primo derby della stagione arriva in Coppa Italia

È tutto pronto per l’attesissimo derby ragusano tra Modica Calcio e Vittoria, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. La gara, che si svolgerà mercoledì 25 settembre presso lo stadio “Vincenzo Barone” di Modica, rappresenta un’importante sfida per entrambe le squadre. Il Modica Calcio, guidato da Pasquale Ferrara, è pronto a dare il massimo, con un mix di giovani promesse e giocatori esperti. Il tecnico, che ha già vinto due volte questo torneo in carriera, sa bene quanto sia impegnativo il percorso e conta sul supporto caloroso dei tifosi.

Ferrara ha sottolineato l’importanza di questa partita, non solo per la competizione, ma anche per il prestigio del derby contro una squadra come il Vittoria, con un forte “zoccolo duro” tra giocatori e tecnico. In vista del ritorno, Ferrara vuole porre solide basi nella sfida di andata e non esclude di far scendere in campo anche più giovani, in base alle condizioni dei giocatori disponibili.

Ecco i convocati del Modica Calcio per la partita:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet

Difensori: Denaro, Mallia, Mollica, Pettinato, Rallo, Rossi

Centrocampisti: Incatasciato, Kondila, Maimone, Messina, Palmisano, Schembari

Attaccanti: Arquin, Belluso, Idoyaga, Margaritini, Success, Susino, Vitelli

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15:30 e si prevede una sfida accesa tra due squadre desiderose di proseguire il cammino in Coppa.

© Riproduzione riservata