Modica calcio: il Pompei si aggiudica l’andata dei playoff. Tutto rimandato alla gara di ritorno

Sfortuna sotto porta e il solito legno fermano il Modica Calcio che, in casa, cade contro l’ Fc Pompei per 2-1. Al termine della gara resta ai rossoblù la consapevolezza di poter andare a giocare per il massimo bottino, con una piccola dose di fortuna in più.

Primo tempo con due squadre che partono subito forte e provano a portarsi in vantaggio con azioni manovrate. Al 9’ arriva il vantaggio del Modica con una grande conclusione di Azzara che fa esplodere il “Vincenzo Barone” ed i suoi tifosi che per l’occasione hanno dimostrato l’attaccamento alla squadra con una maestosa coreografia. Al 29’ gran parata di Marino su Malafronte partito in contropiede, la bandierina dell’assistente era comunque alzata. Al 34’ ancora occasione per gli ospiti che ci provano con un tiro a giro da fuori di Caso Naturale, palla alta di poco. Ancora due minuti e ci prova Tarascio con un tiro deviato da Alfieri, il pallone spiazza Marino, sfiora la traversa e finisce fuori. Al 37’ occasionissima per i rossoblu che partono in contropiede con Cacciola, l’esterno cambia fascia mandando Azzara al cross per Diop, il difensore non arriva con la giusta coordinazione sul pallone e lo manda fuori da pochi passi. Al 48’ doppio miracolo di Marino su Malafronte che da pochi passi manca l’appuntamento con il gol.

Nella ripresa ancora ritmi intensi con il Pompei alla ricerca del pareggio ed il Modica che prova a chiuderla definitivamente. Al 17’ arriva il pareggio della formazione ospite con Guarracino entrato da pochi minuti che riesce a metterla dentro di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Modica che prova a gestire le energie e a trovare la quadra in campo per tornare a spingere, al 35’ tuttavia si trova sotto con il gol di Caso Naturale su un tiro a giro che lascia spiazzato Marino, incolpevole sulla conclusione. Al 44’ miracolo di D’Agostino su Agodirin che da due passi batte a rete in sicurezza ma non trova il gol. L’occasione più importante arriva al 46’ questa volta con Palermo che prova il gol della domenica, batte il portiere ma centra il palo interno che la sfortuna manda fuori.

“Non abbiamo demeritato e il risultato ci sta stretto, i ragazzi hanno dato tutto e meritavano di più – dichiara mister Settineri a fine partita – mi sento di promettere alla città e ai tifosi che andremo a Pompei con l’obiettivo di raggiungere la Serie D e non con la sensazione di partire sconfitti. Gli episodi non ci hanno aiutato oggi, ma di certo, anche a nome della squadra posso dire che andremo in casa loro per ribaltare i pronostici”

Modica Calcio – Fc Pompei 1-2

Modica Calcio: Marino, Parisi, Ballatore (38’ st Biondi), Alfieri, Trovato M., Diop, Azzara (30’ st Famà), Palmisano (40’ st Agodirin), Cacciola (45’ st Incatasciato), Palermo, Savasta. Panchina: Trovato N., Ababei, Incatasciato, Vindigni, Yu Suwa, Biondi, Prezzabile, Famà, Agodirin. Allenatore: Alessandro Settineri.

Fc Pompei: D’Agostino, Balzano, Velotti, Di Girolamo (31’ st Riccio), Tomolillo, Baumwollspinner, Tarascio (15’ st Guarracino), Casillo (45’ st Salvati), Caso Naturale, Malafronte (37’ st Matute), Di Paola (30’ st Liccardo). Panchina: Mele, Riccio, Salvati, Arrivoli, Liccardo, Matute, Marzano, Guarracino, Nuvoli.

Marcatori: 9’pt Azzara (M), 17’ st Guarracino (P), 35’ st Caso Naturale (P)

Ammoniti: Ballatore, Famà, Diop (M) Riccio (P)



