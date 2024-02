Modica Calcio: Il DS Fabio Arena rassegna le dimissioni

Il giorno dopo la sconfitta interna contro il Messana, arrivano le dimissioni del Direttore Sportivo Fabio Arena.

“Volevo chiedere scusa a nome mio e della squadra alla società ed a tutti i tifosi per la pessima prestazione” diceFabio Arena, giunto a Modica in estate e che, insieme ai vertici societari, ha allestito la rosa modicana, con il chiaro intento di essere tra le protagoniste del campionato di Eccellenza.

“L’obiettivo iniziale – spiega Arena – era di essere tra le squadre in vetta o quantomeno di restare più vicino possibile alle prime posizioni. Ciò non è accaduto. Me ne assumo le responsabilità e, nel ringraziare i tifosi e soprattutto la società per la grande fiducia che ha avuto nei miei confronti, annuncio le dimissioni dal mio incarico”.



“Accettiamo la decisione di Fabio Arena – dichiarano i vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza -. Comprendiamo le ragioni alla base della sua scelta ed esprimiamo sincera gratitudine per lo stile, il grande impegno e la professionalità con la quale ha sposato il nostro progetto ed ha lavorato per il Modica Calcio”.





