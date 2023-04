Modica Calcio, Giancarlo Betta: “Domani dobbiamo vincere per crederci ancora e per i nostri tifosi”

Giancarlo Betta, allenatore del Modica: “Giochiamo una partita, domani, facile solo all’apparenza. Il Mazzarrone, non ha più niente da chiedere a questo campionato e, in generale, a questa stagione. Noi, invece, seppure con un filo sottilissimo, siamo appesi alla speranza di centrare i play off e, come abbiamo dimostrato a Taormina, vogliamo giocarci le nostre chance e farlo sino all’ultima stilla di sudore. Lo dobbiamo a tifosi fantastici, che non c’hanno mai lasciati soli, che continuano a sostenerci, che credono in questa squadra ed in questi ragazzi. L’amarezza per come è finita 5 giorni fa a Taormina, è tanta ma non ci vogliamo abbattere. Recuperiamo qualcuno degli acciaccati ma purtroppo qualcuno è ancora fuori.

Tutti i calciatori del Modica, sono pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo e a non mollare di un centimetro pur di riuscire ad agganciare la ‘coda’ del campionato. Sappiamo bene che non sarà facile e che non dipende solo da noi; ma noi, vogliamo e dobbiamo continuare a crederci. E’ passata una settimana complicata solo dal dispiacere di essere arrivati vicinissimi ad una vittoria a Taormina, che sarebbe stata fondamentale e che ci è sfuggita per un’inezia,



Convocati per sabato 8 Aprile 2023 ore 16:00, Eccellenza Sicilia girone B, XIV giornata di ritorno, Modica – Mazzarrone, stadio ‘Vincenzo Barone’ di Modica

Portieri: Incatasciato, Scordino.

Difensori: Aquino, Carpinteri, Denaro, La Cognata, Musso, Scrugli, Vindigni.

Centrocampisti: Candiano, Guerci, Misseri S., Pappalardo, Prezzabile, Riela, Sangare’.

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Mincica.