Modica Calcio: finisce con un pareggio la sfida col Santa Croce

Finisce in pareggio la sfida tra Santa Croce e Modica Calcio, in un campo difficile per un manto ai limiti della praticabilità, la formazione rossoblù si porta in vantaggio ma non riesce a chiudere la sfida e torna a Modica con un punto in più in classifica.

Il primo tempo inizia subito con il vantaggio firmato Savata, il guardalinee alza la bandierina e il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco. Al 4’ è subito Palermo a provare il tiro e a trovare l’esterno della rete con un gesto tecnico che trasformato in gol sarebbe rimasto negli annali. La prima occasione per il Santa Croce arriva al 7’ con Bellassai che da due passi manda a lato. Al 15’ ancora rossoblu in avanti con Palermo, il centrocampista parte in un contro piede solitario che si chiude con il legno che manda il suo pallone fuori. Al 18’ è Marino a sfiorare il gol della domenica, con un lancio direttamente dalla sua area sorprende Gravina e sfiora il palo. Al 28’ altra occasione per la formazione di casa che centra la traversa con un tiro di Massari. Prima della fine del primo tempo c’è ancora tempo per un palo di Famà.

La ripresa inizia con l’autogol casalingo che porta avanti Vindigni e compagni, su un cross in mezzo Savasta prova il tiro, ma scivola, il pallone carambola su Brullo e finisce in rete. Rossoblu che continuano a cercare una trama di gioco in un campo difficile da praticare, provando a trovare una trama di gioco. Al 25’ ci prova Cacciola da fuori, il suo tiro risulta alto e fuori controllo. Tre minuti dopo arriva la punizione che porta al pareggio casalingo, un pallone messo forte in area rimbalza davanti a Marino che non può controllare con il fango ai suoi piedi, sul pallone arriva Carta che pareggia i conti. I rossoblù provano fino alla fine a portarsi avanti con Azzara che sul finale rischia di portare tre punti alla contea.

“Una gara giocata in un campo impraticabile, sicuramente non siamo stati cinici e scaltri in alcune situazioni ma ci prendiamo il punto ed il bicchiere mezzo pieno. Ad oggi siamo tornati in zona playoff e questo è ciò che conta. – dichiara Settineri – Dobbiamo capire che tutte le squadre sono avversarie da rispettare e contro cui mettere in campo il massimo delle proprie qualità. Ora riprendiamo il nostro cammino senza buttarci giù e lavorando sodo”

SANTA CROCE – MODICA CALCIO 1-1

Santa Croce: Gravina, Sauro, Pesetti, Carta, Brullo, Jansens, Silva, Bellassai, Samb (15’ st Poumot), Caminero, Massari (25’ st Travaglianti). Panchina: Primavera, Vitale, Occhipinti, Travaglianti, Poumot, Ochi, Interliggi, Di Miceli. Allenatore: Di Salvo

Modica Calcio: Marino, Ballatore, Cacciola, Strano (35’ st Prezzabile), Vindigni, Trovato M., Incatasciato, Palmisano, Famà (22’ st Azzara), Palermo (43’ st Parisi), Savasta. Panchina: Basso, Guerci, Parisi, Prezzabile, Ababei, Azzara, Alfieri, Cicero, Biondi. Allenatore: Alessandro Settineri.

Marcatori: 3’ st Savasta (M), 28’ st Carta (S) Espulsi: Parisi (M), Caminero (S)



