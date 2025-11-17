In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza […]
Modica brilla nella scherma: argento nazionale a Ravenna e Top10 a Brescia
17 Nov 2025 09:14
Nel giro di pochi giorni, i giovani atleti della Conad Scherma Modica hanno portato alto il nome della città, brillando sulle pedane nazionali e nel cuore del centro storico modicano. Una settimana intensa che ha unito risultati sportivi, valori, inclusione e partecipazione.
Ravenna: Clara Messina conquista un prestigioso argento nella Prova Nazionale under14
A Ravenna, durante la 1ª Prova Nazionale del Gran Prix Joy of Moving under14, la modicana Clara Messina è stata assoluta protagonista nella categoria Giovanissime Spada, fermata solo in finale dalla napoletana Forziati.
Un percorso straordinario il suo, caratterizzato da assalti combattutissimi. Vittorie per una sola stoccata (10-9) su Lepore (Milano) e Cambi (Genova). Successo sulla campionessa italiana in carica Gambino (Acireale). Lucidità e tecnica nella semifinale contro la romana Pezza, vinta 10-8
Il suo argento vale come una vittoria e conferma il talento cristallino di una delle giovani promesse della scherma modicana.
Brescia: Giovanni Barone nella Top 10 nazionale nel fioretto Ragazzi
Pochi giorni prima, a Brescia, nella prova nazionale under14 di fioretto, Giovanni Barone aveva centrato un eccellente 10° posto nella categoria Ragazzi.
Un risultato che conferma la sua crescita tecnica e mentale, già emersa nella recente gara regionale dove aveva primeggiato tirando contro una categoria superiore.
Barone si sta affermando come uno dei giovani fiorettisti più promettenti della Sicilia.
Modica: sport paralimpico e inclusione al centro della città
Il fine settimana si è concluso nella splendida cornice del centro storico di Modica, durante la giornata dedicata allo sport paralimpico e all’inclusione, intitolata “Uniti nello sport, uguali nella vita”, promossa dal Lions Club Modica.
In piazza, il pubblico ha potuto assistere a esibizioni di: scherma in carrozzina, scherma per non vedenti, altri sport paralimpici.
Un momento di grande valore umano, che ha mostrato lo sport nella sua dimensione più autentica: unire, includere, abbattere barriere.
A seguire, l’Auditorium Floridia ha ospitato il convegno omonimo, arricchito da presenze istituzionali di altissimo livello: Marco De Sanctis, Presidente CIP nazionale, Daniele Garozzo, vice presidente FIS e medaglia olimpica.
Una testimonianza di prestigio che ha dato lustro a Modica e alla Conad Scherma Modica, riconoscendone l’impegno nella promozione di uno sport inclusivo e moderno.
Le parole della dirigenza
“Questo è il senso più vero della nostra missione: crescere giovani atleti capaci di distinguersi in tutta Italia, ma anche costruire una comunità che attraverso lo sport diventa più attenta, solidale e unita.”
