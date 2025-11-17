Modica brilla nella scherma: argento nazionale a Ravenna e Top10 a Brescia

Nel giro di pochi giorni, i giovani atleti della Conad Scherma Modica hanno portato alto il nome della città, brillando sulle pedane nazionali e nel cuore del centro storico modicano. Una settimana intensa che ha unito risultati sportivi, valori, inclusione e partecipazione.

Ravenna: Clara Messina conquista un prestigioso argento nella Prova Nazionale under14

A Ravenna, durante la 1ª Prova Nazionale del Gran Prix Joy of Moving under14, la modicana Clara Messina è stata assoluta protagonista nella categoria Giovanissime Spada, fermata solo in finale dalla napoletana Forziati.

Un percorso straordinario il suo, caratterizzato da assalti combattutissimi. Vittorie per una sola stoccata (10-9) su Lepore (Milano) e Cambi (Genova). Successo sulla campionessa italiana in carica Gambino (Acireale). Lucidità e tecnica nella semifinale contro la romana Pezza, vinta 10-8

Il suo argento vale come una vittoria e conferma il talento cristallino di una delle giovani promesse della scherma modicana.

Brescia: Giovanni Barone nella Top 10 nazionale nel fioretto Ragazzi

Pochi giorni prima, a Brescia, nella prova nazionale under14 di fioretto, Giovanni Barone aveva centrato un eccellente 10° posto nella categoria Ragazzi.

Un risultato che conferma la sua crescita tecnica e mentale, già emersa nella recente gara regionale dove aveva primeggiato tirando contro una categoria superiore.

Barone si sta affermando come uno dei giovani fiorettisti più promettenti della Sicilia.

Modica: sport paralimpico e inclusione al centro della città

Il fine settimana si è concluso nella splendida cornice del centro storico di Modica, durante la giornata dedicata allo sport paralimpico e all’inclusione, intitolata “Uniti nello sport, uguali nella vita”, promossa dal Lions Club Modica.

In piazza, il pubblico ha potuto assistere a esibizioni di: scherma in carrozzina, scherma per non vedenti, altri sport paralimpici.

Un momento di grande valore umano, che ha mostrato lo sport nella sua dimensione più autentica: unire, includere, abbattere barriere.

A seguire, l’Auditorium Floridia ha ospitato il convegno omonimo, arricchito da presenze istituzionali di altissimo livello: Marco De Sanctis, Presidente CIP nazionale, Daniele Garozzo, vice presidente FIS e medaglia olimpica.

Una testimonianza di prestigio che ha dato lustro a Modica e alla Conad Scherma Modica, riconoscendone l’impegno nella promozione di uno sport inclusivo e moderno.

Le parole della dirigenza

“Questo è il senso più vero della nostra missione: crescere giovani atleti capaci di distinguersi in tutta Italia, ma anche costruire una comunità che attraverso lo sport diventa più attenta, solidale e unita.”

© Riproduzione riservata