Modica brilla nella danza: oro nella fit dance kids e argento nella social dance
23 Feb 2026 09:38
Modica torna protagonista nel panorama della danza con un risultato di grande prestigio. L’associazione sportiva diretta dall’insegnante Annalisa Abbate ha conquistato il primo posto nella categoria Fit Dance Kids e il secondo posto nella Social Dance, confermandosi tra le realtà più competitive del settore.
Un traguardo che premia mesi di allenamenti, sacrifici e dedizione, portando in alto il nome della città e consolidando un percorso di crescita costante.
Oro nella Fit Dance Kids: talento e disciplina
A salire sul gradino più alto del podio sono stati i più piccoli, protagonisti nella categoria Fit Dance Kids. I bambini, guidati con passione e professionalità, hanno mostrato energia, coordinazione e spirito di squadra, conquistando la giuria e il pubblico.
Il successo rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma anche un riconoscimento al lavoro educativo svolto dall’associazione, capace di unire divertimento e disciplina in un progetto formativo completo.
Argento nella Social Dance: conferma ad altissimo livello
Secondo posto nella categoria Social Dance per le ragazze, vincitrici della passata edizione e ancora una volta tra le migliori in assoluto. Un argento che, pur lasciando un pizzico di rammarico, certifica la qualità tecnica e artistica del gruppo.
Le allieve hanno saputo distinguersi per eleganza, precisione e intensità interpretativa, confermando di poter ambire a traguardi ancora più prestigiosi nelle prossime competizioni.
Una giuria d’eccellenza per una prova da protagoniste
A rendere ancora più significativo il risultato è stata la presenza di una giuria di altissimo livello composta da nomi illustri della danza nazionale come Raimondo Todaro, Ornella Boccafoschi, Marina Mangione, Giada Lini, Nancy Berti, Santino Mirenna e Samanta Togni.
Di fronte a professionisti di tale calibro, le allieve – insieme al piccolo “capitano” dei bambini – hanno saputo farsi apprezzare per qualità tecnica, preparazione e presenza scenica.
