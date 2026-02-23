Modica brilla nella danza: oro nella fit dance kids e argento nella social dance

Modica torna protagonista nel panorama della danza con un risultato di grande prestigio. L’associazione sportiva diretta dall’insegnante Annalisa Abbate ha conquistato il primo posto nella categoria Fit Dance Kids e il secondo posto nella Social Dance, confermandosi tra le realtà più competitive del settore.

Un traguardo che premia mesi di allenamenti, sacrifici e dedizione, portando in alto il nome della città e consolidando un percorso di crescita costante.

Oro nella Fit Dance Kids: talento e disciplina

A salire sul gradino più alto del podio sono stati i più piccoli, protagonisti nella categoria Fit Dance Kids. I bambini, guidati con passione e professionalità, hanno mostrato energia, coordinazione e spirito di squadra, conquistando la giuria e il pubblico.

Il successo rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma anche un riconoscimento al lavoro educativo svolto dall’associazione, capace di unire divertimento e disciplina in un progetto formativo completo.

Argento nella Social Dance: conferma ad altissimo livello

Secondo posto nella categoria Social Dance per le ragazze, vincitrici della passata edizione e ancora una volta tra le migliori in assoluto. Un argento che, pur lasciando un pizzico di rammarico, certifica la qualità tecnica e artistica del gruppo.

Le allieve hanno saputo distinguersi per eleganza, precisione e intensità interpretativa, confermando di poter ambire a traguardi ancora più prestigiosi nelle prossime competizioni.

Una giuria d’eccellenza per una prova da protagoniste

A rendere ancora più significativo il risultato è stata la presenza di una giuria di altissimo livello composta da nomi illustri della danza nazionale come Raimondo Todaro, Ornella Boccafoschi, Marina Mangione, Giada Lini, Nancy Berti, Santino Mirenna e Samanta Togni.

Di fronte a professionisti di tale calibro, le allieve – insieme al piccolo “capitano” dei bambini – hanno saputo farsi apprezzare per qualità tecnica, preparazione e presenza scenica.

