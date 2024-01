Modica: arrestato per due furti, in un ristorante e in una cartolibreria

Un giovane di origine magrebina ma residente con la famiglia a Modica, è stato arrestato dalla polizia per due furti, uno ai danni di un ristorante e uno in una cartolibreria. In seguito alla segnalazione arrivata da un ristorante del quartiere Sacro Cuore, la polizia è intervenuta immediatamente. Poco dopo, scatta un altro allarme per furto in una cartolibreria della stessa zona.

L’ARRESTO

Arrivati sul luogo, gli agenti hanno notato segni evidenti di effrazione alla porta d’ingresso della cartolibreria e hanno udito rumori provenienti da un locale di ristorazione nelle vicinanze. Pochi istanti dopo, hanno sorpreso un noto pregiudicato locale mentre rovistava all’interno del ristorante, tenendo con sé un computer portatile appartenente ai proprietari dell’attività.

Il giovane, di origine magrebina e residente da tempo nel Comune di Modica con la sua famiglia, è stato perquisito e trovato in possesso di un telefono cellulare e di una somma di denaro, anch’essi risultati provenire dal furto.

Dopo aver effettuato gli accertamenti di polizia giudiziaria e raccolto la denuncia dei titolari delle attività commerciali colpite, l’uomo è stato immediatamente arrestato per furto ai danni delle due attività. Successivamente è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Attualmente, l’uomo è sotto processo in via direttissima ed è gravato dalla misura dell’obbligo di dimora con divieto di uscire dall’abitazione nelle ore serali e notturne.