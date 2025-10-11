Modica alla ricerca della prima vittoria in trasferta

Dopo la convincente vittoria casalinga contro la Rosmarino, il Modica Calcio di Mattia Pitino e Luca Gugliotta, si presenta a Melilli alla ricerca della prima vittoria esterna dopo il pareggio contro l’Atletico Catania e la sconfitta di Avola. I rossoblù, guidati da capitan Valenca, cercano una continuità di risultati che possa far trovare un equilibrio e la marcia giusta per il proseguo della stagione che nella prossima settimana vedrà anche il ritorno di Coppa Italia contro l’Avola. Una gara, dunque, in cui la formazione della Contea è chiamata a dimostrare le proprie qualità, ma allo stesso tempo si dovranno dosare le forze, gestendo al migliore dei modi questa gara di campionato. Filippo Raciti potrà contare sul gruppo al completo, eccezion fatta per il solo Maimone, ancora a lavoro per il recupero dell’infortunio rimediato nella gara di campionato contro l’Avola. Una figura importante a cui rinunciare in una gara che vede un avversario a tre punti in classifica grazie alla vittoria casalinga contro il Niscemi, da li solo sconfitte, in un percorso che sicuramente porterà ragazzi motivati a giocarsi il tutto per tutto contro una big del campionato, elemento in più che spingerà Filippo Raciti a tenere alta la tensione. Ecco la lista dei convocati per la sfida di Domenica 12 Ottobre, alle 15:30, contro il Melilli, gara che si giocherà a porte chiuse: Portieri: Romano, Calabrese Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro, Sangarè, Intzidis. Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Cappello. Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata