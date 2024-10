Modica: aggredito mentre faceva benzina, denunciati padre e figlio. Ritirato anche il porto d’armi

Padre e figlio denunciati a Modica per minacce in concorso. Il padre anche per lesioni. Durante lo scorso fine settimana in un’area di servizio hanno aggredito un 72enne modicano mentre faceva rifornimento. Il padre di 76 anni ha aggredito la vittima senza apparente motivo e gli ha sferrato due pugni al volto, provocandogli lividi e lesioni oculari, per i quali è stato necessario l’intervento medico.

Ulteriori minacce per la vittima

Poco dopo l’attacco, è intervenuto anche il figlio dell’aggressore, 52 anni, che ha ulteriormente minacciato la vittima. Solo grazie all’intervento di un terzo soggetto si è evitato che la situazione degenerasse. La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccolto testimonianze, individuando rapidamente i due aggressori. Entrambi sono stati identificati.

In conseguenza dell’aggressione, è stato revocato il porto d’armi che padre e figlio detenevano per la caccia, e tutte le armi in loro possesso sono state sequestrate a titolo cautelativo. L’indagine si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica per entrambi per le minacce, e per il 76enne anche per le lesioni inflitte alla vittima.

