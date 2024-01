Misure cautelari e braccialetto elettronico per due pregiudicati vittoriesi. Continue le violenze in famiglia

Continuavano a maltrattare moglie e figli nonostante le continue denunce di parte. E’ per questa ragione che gli agenti del commissariato di Vittoria hanno dato esecuzione a due misure cautelari di

allontanamento dalla abitazione con il divieto di avvicinamento nei confronti di due pregiudicati vittoriesi. Ai due uomini è stato anche applicato il braccialetto elettronico.

Nello specifico, per il primo, pregiudicato, tale provvedimento è scaturito dalle numerose e reiterate

condotte di maltrattamenti in famiglia poste in essere dallo stesso nei confronti della ex moglie e dei

figli minori e denunciate dalla donna presso gli Uffici della Polizia.

Mentre per il secondo, anche lui pregiudicato, nella stessa giornata è stata emessa un’altra

ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa,

ovvero la ex moglie, con applicazione del braccialetto elettronico emessa dal GIP presso il

Tribunale di Ragusa ed eseguita dai poliziotti del Commissariato di Vittoria.

Il provvedimento cautelare è conseguenza delle numerose e reiterate condotte di maltrattamenti in

famiglia e tentata violenza sessuale poste in essere dal pregiudicato. nei confronti della ex moglie,

reati anche in questo caso denunciati dalla vittima presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di

Vittoria.