Misterioso rogo a Vittoria: bruciata una Ford Kuga nuova di zecca dietro al mercato ortofrutticolo
09 Ott 2025 10:46
Erano da poco passate le 22. Un’autovettura nuova distrutta dalle fiamme dietro al mercato ortofrutticolo a Vittoria. All’apparenza sembrava un’auto abbandonata. Si tratterebbe di una Ford Kuga nuova che sarebbe intestata ad una società di autonoleggio. Nessuna altra notizia al momento: né se sia stata utilizzata per qualche evento criminoso e poi abbandonata, né se sia sia trattato di un atto vandalico fine a se stesso.
