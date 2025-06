Miniere Iblee: un viaggio nel cuore della storia industriale siciliana

Il 14 e 15 giugno il territorio ibleo apre le porte a un tesoro dimenticato: le antiche miniere di asfalto di Ragusa e Scicli tornano protagoniste grazie alle Giornate delle Miniere Iblee 2025.

Due giorni per riscoprire un’eredità unica, quella delle miniere di asfalto di Contrada Tabuna e Contrada Castelluccio, tra le poche ancora visitabili in Italia e custodi di una pagina significativa della storia industriale siciliana. Un evento che non è solo memoria, ma anche occasione per immaginare nuove forme di valorizzazione culturale e turistica.

L’iniziativa è promossa dal CIRS ETS (Centro Ibleo di Ricerche Speleo-Idrogeologiche di Ragusa) in collaborazione con la società Colacem, ed è inserita nel circuito nazionale delle Giornate delle Miniere, che ogni anno accendono i riflettori sulle aree minerarie italiane dismesse ma ricche di fascino e potenzialità.

Un patrimonio da (ri)scoprire

I protagonisti assoluti saranno macchinari, gallerie, fossili e storie custodite nel sottosuolo e nella memoria collettiva. Si parlerà di lavoro, di sviluppo, di identità locale. Non solo: le miniere di asfalto iblee sono oggi riconosciute siti di interesse geologico e proposte per l’inserimento tra i geositi della Regione Siciliana, a testimonianza del loro alto valore scientifico e paesaggistico. “Non è solo un viaggio tra i resti di un passato produttivo – spiega il CIRS – ma una sfida culturale per promuovere forme di turismo sostenibile e di educazione ambientale, a partire dalle nostre radici”.

Dalla miniera al territorio: cultura, natura e futuro

Il programma delle due giornate sarà ricco di visite guidate, incontri con esperti, laboratori didattici e attività divulgative. L’obiettivo è chiaro: coinvolgere cittadini, scuole, studiosi e amministratori nella riscoperta del patrimonio minerario ibleo e nella costruzione di un futuro che parta dalla memoria.

Le miniere di Tabuna e Castelluccio sono molto più di siti abbandonati: sono luoghi di identità e potenziale, che raccontano un passato duro ma fondamentale per l’economia del territorio.

