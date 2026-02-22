Minicar in fiamme ad Acate, per fortuna illeso il giovane alla guida

Momenti di panico nella tarda serata di ieri ad Acate, dove una minicar è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme in via Roma, finendo completamente distrutta nel giro di pochi minuti.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine del rogo ci sarebbe stato un probabile cortocircuito. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, trasformando il piccolo veicolo in una vera e propria torcia e attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti.

A bordo della minicar si trovava un minorenne che, con prontezza di riflessi, è riuscito ad abbandonare l’abitacolo pochi istanti prima che l’incendio si propagasse completamente. Per fortuna il ragazzo è rimasto illeso, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.

L’episodio si è verificato davanti a una pizzeria molto frequentata. In quel momento nella zona erano presenti numerose persone e la situazione avrebbe potuto assumere contorni ben più pericolosi. Non si registrano feriti né ulteriori danni a cose o persone.

Restano da accertare con precisione le cause dell’incendio, ma il tempestivo allontanamento del giovane dal mezzo ha evitato il peggio, trasformando una potenziale tragedia in un grande spavento a lieto fine.

Foto di Franco Assenza

