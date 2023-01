Migranti: in 600 da Lampedusa a Pozzallo, andranno in 10 regioni

La nave “Dattilo” della Guardia costiera arriverà domani mattina a Pozzallo con 600 migranti a bordo. Il trasferimento è stato organizzato per alleggerire la situazione dell’hotspot di contrada Imbriacola, che è attualmente stracolmo di migranti. L’arrivo è previsto per le 7 del mattino. Tutti i migranti che sbarcheranno a Pozzallo saranno successivamente selezionati in altre regioni d’Italia.

I migranti saranno distribuiti in Puglia e Campania, Lazio e Abruzzo, e in altre regioni del nord come Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Veneto. Il gruppo comprende 387 uomini, 122 donne, 33 ragazzi minorenni e 58 bambine.