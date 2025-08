Migranti, 98 sopravvissuti e due cadaveri in arrivo a Pozzallo

La nave portarinfuse Port Fukuoka che batte bandiera delle Isole Marshall sta dirigendo a Pozzallo con 98 migranti e 2 cadaveri a bordo. Si tratta di persone messe in salvo ieri al largo delle coste Tunisine, nello spacchio d’acqua tra Sfax e Gabes.

Ancora non sono noti altri dettagli. Il ‘gigante del mare’ si trova attualmente alla fonda davanti al porto di Pozzallo in attesa che si compiano le operazioni di trasferimento delle persone salvate. Le dimensioni della nave non permettono ingresso. Si effettuerà il trasbordo tramite motovedette. I due cadaveri potrebbero essere di due bambini.

